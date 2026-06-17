Doskorašnji košarkaš Baskonije koji ima iskustvo igranja u NBA ligi, mogao bi put Beograda.

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Pred KK Partizan je period transformacije, a među potencijalnim pojačanjima ovog ljeta spominjao se igrač Baskonije Judžin Omorui. Sada više nema prepreka da se ovaj transer obistini, pošto je sportski direktor španskog kluba potvrdio da će Nigerijac napustiti tim.

Prema riječima Feliksa Fernandeza, Baskoniju napuštaju Trent Forest i Gitis Radzevičijus koji su se dovodili u vezu sa Fenerbahčeom, kao i Judžin Omoruji za kojeg je navodno zainteresovan srpski klub.

On bi mogao da bude zamjena za Isaka Bongu čija je budućnost u Humskoj i dalje neizvjesna. Ako je suditi po pisanju grčkih medija, Olimpijakos ga želi u svom timu sledeće sezone i spreman je da plati obeštećenje. U Bonginom ugovoru postoji i NBA klauzula, pa ćemo sačekati na epilog ove situacije.

Ko je Judžin Omorui?

Vidi opis Univerzalac stiže u Partizan? Više nema prepreka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

On je stigao u Evroligu prošlog ljeta, najbolje se snalazi na poziciji broj tri, ali može da pokriva i druge pozicije. Pre dolaska u Evropu je igrao u NBA i Razvojnoj ligi gde je bio član Dalasa, Oklahome, Detroita i Vašingtona. Imao je i kratku epizodu u Al Nasru, odakle ga je Baskonija i dovela.

Prošle sezone je imao jako dobre brojke, ako se uzme u obzir kako je Baskonija izgledala na terenu. Prosečno je bilježio 10,7 poena, 3, 7 skokova i 1,9 asistenciju.