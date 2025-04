Partizan je izdao saopštenje zbog spekulacija o dolasku Skotija Vilbekina. Hitna reakcija i stavljanje na kraj pričama o tome...

KK Partizan reagovao je zbog spekulacija o angažovanju novih igrača. U medijima su počeli da se pojavljuju navodi o dolasku Skotija Vilbekina u tim Željka Obradovića. Obično su crno-bijeli izbjegavali da takve stvari demantuju u javnosti, ali su sada odlučili da urade upravo to.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti, a odmah je stavljeno do znanja da Vilbekin neće pojačati crno-bijele u narednom periodu. Uz to treba podsjetiti i da je on trenutno u procesu oporavka od teške povrede:

"KK Partizan se putem saopštenja za javnost obraća svim ljubiteljima košarke i zainteresovanim stranama za aktivnosti ovog kluba. Povod za današnje oglašavanje je nova glasina koja se po ko zna koji put plasira u sred takmičarske sezone, a tiče se potencijalnih dolazaka novih igrača u redove crno-bijelih.

Konkretno, radi se o plasiranoj informaciji da će novi igrač KK Partizan postati Skoti Vilbekin.

Ovim putem, klub želi da stavi tačku na ovu i bilo koju drugu sličnu vijest koja se može do kraja sezone pojaviti i jasno stavi do znanja svima da se u vrijeme takmičarske sezone ne pregovara ni o dolascima ni o odlascima igrača.

Shodno navedenom, apelujemo na svijest svih zainteresovanih strana, a naročito navijača KK Partizan da svaku narednu sličnu glasinu prihvate u duhu današnjeg saopštenja kluba.

Bez želje da nekome bude sudija ili iznosi nagađanja o motivima za plasiranje ovakvih glasina u javnost, KK Partizan poziva na uzdržavanje od sportskih tračarenja, a svoje navijače na jasno razlikovanje dobronamernih i nedobronamernih objava koje se tiču crno-bijelih", zaključuje se u saopštenju.