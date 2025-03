Nikola Jokić neće biti na terenu u meču sa Čikagom, ali trener Denvera vjeruje da će uspjeti uskoro da se vrati.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić zadobio je povredu lijevog skočnog zgloba i zbog toga je propustio četiri utakmice svog tima, dok je Denver za to vrijeme ostvario polovičan učinak. Trener ekipe iz Kolorada Majkl Meloun nada se da će Nikola Jokić uskoro na teren.

"Igraće u Denveru, u nizu od pet utakmica kod kuće koji nas očekuje", rekao je Meloun. Trener vjeruje da Jokić neće biti spreman za naredni meč sa Čikagom koji je najavljen za noć između ponedeljka i utorka, ali je optimista... "Igraće kad-tad, nadam se da će igrati tokom ovog niza. Mislim da neće igrati u ponedeljak. Čekamo da se vratimo kući i vidimo kako se osjeća", rekao je trener Denvera.

Ne bi trebalo trošiti riječi na to koliko je Nikola Jokić neophodan svom timu. On prosječno bilježi tripl-dabl, tako da ubacuje 29,1 poena, hvata 12,8 lopti i dijeli 10,3 asistencije po meču i sve to za 36,5 minuta na parketu.

Centar iz Somobora po povratku na teren nastavlja svoju trku za četvrto MVP priznanje NBA lige u kojoj je u glavnoj konkurenciji sa igračem Oklahome Šej Gildžes-Aleksanderom. Nikola Jokić je ove sezone odigrao 62 utakmice od trenutnih 72 njegovog tima. Neke mečeve propuštao je zbog povrede lakta.

Denver je trenutno treći tim na tabeli NBA lige i ima skor 45-27, a u narednim mečevima će imati priliku da još poboljšaju svoju situaciju. Biće domaćini u narednih pet mečeva, najprije im dolazi Čikago, potom Milvoki, Juta, Minesota i na kraju San Antonio.