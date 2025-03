Nikola Jokić vodi tajmaute u Denveru, a Majkl Meloun je oduševljen što to vidi.

Nikola Jokić igra najbolju sezonu u karijeri. Ima tripl-dabl u prosjeku 28.9 poena, 13 skokova i 10.5 asistencija i uprkos svemu tome neće dobiti MVP priznanje. Novinari su mu to već stavili do znanja i poručili da će glasati za Šeja Gildžusa-Aleksandera. Trener Denvera Majkl Meloun ga brani i ne samo to.