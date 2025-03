Nikola Jokić je preoteo prvo mjesto Šeju Gildžes-Aleksanderu i sada je favorit za MVP nagradu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je favorit za osvajanje MVP priznanja, saopštila je NBA liga na zvaničnom sajtu. U odnosu na prošlu nedelju, Jokić je "preoteo" prvo mjesto Šeju Gildžes-Aleksanderu, vjerovatno i zbog toga što je odigrao istorijski meč, a takođe je vodio i svoj Denver do pobjede protiv Oklahome.

"Sve to znači: ova trka za prvo mjesto na našoj ljestvici ima težinu i zaslužuje dramu. U mislima nekih glasača, možda sredinom marta nema dileme. Na ovoj ljestvici, ipak, jeste blizu - i tako treba da bude, iz poštovanja prema sezonama koje ova dvojica igrača imaju", navodi se u saopštenju NBA lige i dodaje da se i kod Jokića i Gildžes-Aleksandera mogu iznijeti dovoljno čvrsti dokazi koji govore zašto zaslužuju MVP.

"Ali, još nije došlo vrijeme za tu odluku. Zato dolazi do još jedne promjene na vrhu - to je Jokić… Za sada. Za razliku od Šeja, nije propustio utakmicu. Ignorisao je odluku trenera i zaigrao veče nakon što je povredio lakat - i to na vrhunskom nivou", objašnjava se u odluci.

Zašto je Jokić sada favorit za MVP titulu?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako se navodi u saopštenju NBA lige, Nikola Jokić je sada na prosjeku od 29 poena, 12,9 skokova i 10,4 asistencije, a pošto je Denver na drugom mjestu Zapada - to je i dalje dobar argument da bude ispred Oklahome, lidera konferencije.

"Jokić ostaje među top tri igrača u poenima, skokovima, asistencijama i ukradenim loptama, što je nevjerovatan tempo s obzirom na to da je ostao još samo jedan mjesec do kraja regularne sezone. Ako završi tako visoko u tim kategorijama, to bi bio presedan u istoriji NBA lige. Kao što je Meloun rekao, Jokić radi stvari koje nikada ranije nismo vidjeli. A kako je sam Nikola Jokić izjavio, ovo je njegova najbolja sezona - i to je velika stvar kad kaže trostruki MVP", dodaje se u saopštenju.

Što se tiče Šeja Gildžes-Aleksandera, koji ima prosjek od 32,8 poena, 5,1 skokova i 6,2 asistencije, ne navodi se zašto je "pao" na MVP ljestvici. Bolje je reći da ga je Jokić preskočio brutalnim partijama.

Za njima dvojicom inače stižu Janis Adetokunbo, Džejson Tejtum i Donovan Mičel, ali jasno je da njima neće pripasti nagrada.

Zašto se Jokić neće obradovati MVP?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je osvojio već tri MVP nagrade (zaslužio je četiri) i već je više puta pričao o tome da mu nije do toga pretjerano stalo, pošto više od toga cijeni pobjede sa Denverom. I važnije su mu titule, tako da je prsten iz 2023. značajniji od svega.

Čak ni kada su ga nedavno pitali za MVP nagradu, Jokić nije odavao utisak da ga to interesuje i praktično da mu je svejedno ako pripadne Šej Gildžes-Aleksanderu, pošto zbog toga neće biti u centru pažnje medija: "Ovo mi je treća ili četvrta godina zaredom. Ne znam, ne mogu to da kontrolišem, igram najbolju košarku života, ako je to dovoljno, dovoljno je. Ako ne, i on je nevjerovatan", bilo je sve što je rekao Jokić.