Džimi Batler po svemu sudeći ostaje u Majamiju, a to su loše vijesti za Nikolu Jokića i Denver...

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Džimi Batler (35) ostaje u Majamiju. Tako tvrdi predsjednik Hita Pet Rajli. Legendarni trener odlučio je da stavi tačku na sve spekulacije u vezi sa jednim od najboljih igrača tima. Njegovo saopštenje ujedno predstavlja i lošu vijest za Denver i Nikolu Jokića, pošto se već danima pričalo da bi mogao da ode u tim iz Kolorada.

Rajli je reagovao na pisanja poznatog novinara Šamsa Čaranije koji već neko vrijeme piše o odlasku Batlera i promjeni tima. Poslednja informacija bila je da je "Džimi tražio da bude trejdovan do kraja roka, odnosno do 6. februara". Stigla je reakcija. "Obično ne komentarišemo glasine, ali sve ove spekulacije utiču na tim i nije fer prema igračima i trenerima. Zbog toga želimo da kažemo jasno - nećemo trejdovati Džimija Batlera!", navodi se u saopštenju Majamija.

Šta će sada Denver da radi? To je veliko pitanje. Jokić je u poslednjih nekoliko utakmica sve više frustriran na parketu i to se vidi i po reakcijama tokom meča i po izjavama po završetku susreta. Glavni problem ekipe je Džamal Marej koji treba da bude lider uz Nikolu i da predvodi ekipu, ali se on žestoko muči posle potpisivanja ugovora vrijednog više od 200 miliona dolara...

Kanađanin igra ispod svakog nivoa i to skupo košta Nagetse. Dodatni problem je što njega ne mogu da trejduju, jer je nedavno produžen ugovor sa njim. Jedini igrač koji bi mogao da bude dio "razmene" je Majkl Porter junior. Ali i tu postoje problemi. On je praktično jedini igrač koji ima vrijednost za trejd, ima 26 godina i za njega postoji interesovanje drugih klubova. Dakle, jasno je da Denver ima samo jedan pravi potez na raspolaganju za neko veliko ime, odnosno za nekog igrača koji bi mogao da učini Denver ponovo timom koji napada titulu.

Alarmi su upaljeni, spominje se i Bogdan

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Spekulacija ima dosta, priča se i o potencijalnom dolasku Bogdana Bogdanovića, ali je sve to za sada u domenu nagađanja. Denveru je neophodna pomoć što prije, Jokić ne može sam, saigrači sve češće igraju po sistemu toplo-hladno i sa takvim rezultatima ugrožen je i plasman u plej-of u ovom trenutku. Alarmi su već neko vrijeme upaljeni...

Što se Batlera tiče on nije bio u sastavu na poslednaj dva meča protiv Bruklina i Orlanda i oba ta duela Majami je dobio. Pitanje je da li je to bila možda neka vrsta kazne, ako je zaista tražio trejd. Doduše, viđali smo u NBA ligi dosta često da timovi prelaze preko svojih principa i riječi, tako da ne može da se isključi ni mogućnost da je sve ovo taktika legendarnog Rajlija. Vrijeme će da pokaže.