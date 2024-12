Ređaju se otkazi u Evroligi...

Izvor: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Hoće li biti velikih promjena u Evroligi? Vrijeme za to ističe. Rok je danas, 25. decembra do 18 časova. To je poslednji momenat u kom igrači koji su već igrali za neki od evroligaških timova mogu da potpišu za drugi tim iz elitnog takmičenja i da nose dres drugog tima u drugoj polovini sezone.

Rok ističe, a otkazi se ređaju. U tome prednjači Fenerbahče. Prije nekoliko dana turski klub saopštio je da je uručio "ispisnicu" Bobanu Marjanoviću, a nešto slično uradio je i sa Ertenom Gazijem. Ni jedna ni drugi neće biti dio ekipe Šarunasa Jasikevičijusa u nastavku sezone.

Furkan Korkmaz odlazi iz Monaka i za njega postoji interesovanje drugih klubova. On je došao iz NBA lige, ali su ga veliki problemi sa povredama spriječili da se pokaže u Evroligi. Bilo je i određenih transfera među timovima, tako je Trevion Vilijams otišao u Makabi iz Albe, dok je Panatinaikos iz redova izraelskog kluba doveo Venjena Gebrijela posle povrede Matijasa Lesora.

Što se tiče Partizana i Crvene zvezde nema najave za pojačanja u "minut do 12" iz drugih evroligaških timova. Crveno-bijeli su doveli Džona Brauna i očekuje se da će on debitovati 29. decembra protiv Krke, dok se crno-bijeli trenutno ne dovode u vezu sa novim igračima. Naravno, čak i kada istekne ovaj rok to ne znači da timovi neće moći da se pojačavaju, samo neće moći da dovode igrače koji su već igrali u drugim ekipama iz Evrolige.