Nebojša Čović pričao je o odnosu košarkaškog saveza Srbije sa Partizanom sada kada je on na čelu krovne srpske košarkaške organizacije.

Izvor: MN Press

Nebojša Čović postao je predsjednik košarkaškog saveza Srbije i to je izazvalo burnu reakciju KK Partizan. Ni predsjednik Ostoja Mijailović ni sportski direktor Zoran Savić nisu bili zadovoljni time, pa su se oglasili javno na društvenim mrežama.

O tome je pričao i doskorašnji prvi čovjek Crvene zvezde. "Partizan i Zvezda su meni jednaki. Prepustimo se vremenu. Imaće jednak tretman kada se radi o pravilima Saveza i države koja mnogo novca ulaže i da se uvaži domaća liga i Kup. Razgovaraću sa ljudima iz Partizana prvom prilikom", počeo je Čović u razgovoru za "N1".

Nastavio je u istom dahu. "Ja i sa vama mogu da razgovaram samo ako vi to želite, naročito ako se uzmu prve izjave. Šta se očekuje? Da komentarišem to? Vrijeme će da pokaže kako ćemo razgovarati. Vidjeli ste izjave, da li je to u duhu dijaloga? Što se dotični gospodin nije kandidovao? Mi treba da pričamo konstruktivno, ne mrziteljski. Od mržnje se ljudi razbole i onda postaje ružno. Znam da ću morati da radim sa ljudima iz Partizana. Iskusan sam dovoljno i legitimno obrazovan da to mogu da radim. Vidite da sam od 33 ljudi, bez lobiranja, dobio glas. Za mene niko nije glasao protiv iako je bio predsjednik Partizana, od 33 je bilo 30, jedan nevažeći, jedan blanko, ostali su bili za."

Mandat traje četiri godine. "Imamo toliko da promijenimo stvari. Sistem se izgubio, pa dođe medalja i to pokrije. Mora da se radi u klubovima i moramo i mi da pomognemo. Ne mogu hale da se grade preko noći. Grade se fudbalski stadioni i to ima smisla, vidite koliko se novca pravi kroz fudbal. Košarka je druga po stepenu interesovanja, uz puno uvažavanje vaterpola koji je tri puta zaredom osvajao zlato na Olimpijskim igrama u čemu nije uspevao nijedan sport od kad smo Srbija", zaključio je Čović.