Nebojša Čović pričao je o ulozi predsednika KSS, selektoru, odlasku iz Crvene zvezde...

Nebojša Čović postao je i zvanično predsednik košarkaškog saveza Srbije 1. oktobra. Dobio je podršku delegata i preuzeo mesto prvog čoveka krovne organizacije srpske košarke. Postavio je nove planove i ciljeve za naredni period.

To je ujedno značilo i da mora da napusti mesto prvog čoveka Crvene zvezde Meridianbet. "Dosta je 13 godina u Zvezdi. Smatram da smo napravili dobre rezultate, postala je stabilan evroligaš sa 25 trofeja u tom periodu. Možda ste zaboravili da sam ja iz košarkaškog saveza otišao po političkoj odluci 1997. godine jer kao gradonačelnik Beograda nisam hteo da prihvatim izbornu krađu. Tada smo kao savez Jugoslavije bili prvi koji smo imali svoju kuću, probili smo sankcije, to je motiv, taj nedovršen posao", rekao je Čović za "N1".

Stavio je odmah tačku na spekulacije o tome da je "bio dogovor da neko drugi preuzme Zvezdu, a da on ode u KSS". "Nije bilo nikakvih dogovora niti iza toga stoji nešto zakulisno. Odluka je bila moja. Neko drugi će voditi Zvezdu, ne može i jedno i drugo. Ne treba da se upuštamo u te nerealne kalkulacije i da iza svega tražimo neko zlo, ovo je čista forma."

Osvrnuo se na stanje u KSS. "Postoje određeni rezultati, ali ne sme da se zaboravi da je preskočen jedan olimpijski ciklus. U organizacionom smislu ima mnogo stvari koje su zapuštene i koje su pokirvane medaljama. Rekao sam 4+1, četiri su muške, ali je i ženska reprezentacija tu. U omladinskim selekcijama se pojavimo s vremena na vreme. Tu su i finansijski problemi. Potrebno nam je više trenera, struku ćemo stavljati u prvi plan. Od 1. oktobra prošlo je manje od dve nedelje i trudićemo se da organizacija bude efikasna. Ambicije su velike, prvo da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo, u obe konkurencije."

Šta je sa selektorom?

Jedna od glavnih tema svakako je pozicija selektora muške seniorske reprezentacije. Svetislav Pešić je javno rekao da ima 75 godina i da ima neke druge prioritete. "Do kraja ove nedelje, a najkasnije do kraja meseca imaćemo selektora. Da li će to biti stari? Naše ideje su da Kari ostane. Imali smo nekoliko sastanaka i nastavićemo da razgovaramo. Mislim da on to može. Moramo organizaciono da postavimo stvari drugačije ,da uz njega budu mlađi treneri, da uče uz njega i da mu pomažu. Ja da sam mogao pregovarao bih sa Karijem tri meseca pred Olimpijske igre, ali nisam mogao."

Nastavio je da hvali Pešića. "Jeste rekao - novi predsednik, novi selektor. Međutim, ako on bude selektor, biće novi selektor. Završio je uspešan period. Dugo se znamo, sarađivali smo dugo, čak i u ovom mandatu. Možda nismo uvek mogli da im damo sve igrače, ali smo sarađivali konstruktivno. Moram da imam i neko drugo rešenje za ne daj Bože. Uvek imam drugo rešenje, ali sada ne mogu i neću da ga kažem. Moj prvi prioritet je Pešić. Ako na kraju kaže da neće, rešićemo. Sve ćemo da stignemo na vreme i rezultat neće da trpi. Nama je potrebna jedna ili dve pobede za plasman na Evropsko prvenstvo."

Usledilo je pitanje i da li bi promena selektora uticala na tim. "To je sport, sve je moguće u sportu. Rizikom i promenama mora da se vodi računa da se ne ugrozi hemija, drugi je problem tim u kvalifikacijama. Nema NBA igrača, retko su tu svi evroligaški igrači. Videćemo ko će moći da se odazove. Dan pred okupljanje je evroligaški derbi Partizana i Zvezde. Ići ću na taj meč, išao bih i da Zvezda nije domaćin, ako me pozovu. Jeste da je neprijatno da vas vređaju dok gledate derbi, dok sedite pored nekoga ko je to vređanje naručio", zaključio je Čović.