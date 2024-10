Sin Lebrona Džejmsa Broni je imao najviše blokada još od 2003.

Izvor: Profimedia

Dugoočekivani debi sina košarkaške legende Lebrona Džemsa Bronija napokon se dogodio. Već smo imali prilike da vidimo snimke sa treninga oca i sina, njihovo nadmetanje u vještinama, a sada je Broni (19) pokazao za šta se spremao čitavog ljeta. I praktično čitavog života.

Već je poznato da se velike nade polažu u Džejmsa juniora, a on je spreman da od starta razuveri sve sumnjičave u njegov kvalitet. U pripremnom periodu Los Anđeles Lejkesi su odigrali meč protiv Minesote. Poraženi su 124:107, ali je Broni Džejms ostvario značajno dostignuće - zabilježio je tri blokade, a jedini bek koji ima bolji rezultat u predsezonskom debiju je Dvejn Vejd, a to je bilo davne 2003. Dogodilo se to baš ljeta u kojem je Lebron stigao u NBA ligu, pravo iz srednje škole, kao 18-godišnjak.

Pogledajte kako je igrao Broni Džejms:

Broni Džejms Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Uz tri blokade, Broni je u meču sa Minesotom postigao i dva poena. Nije to bilo šutersko veče sina legendarnog košarkaša, pošto je susret završio sa samo 17 odsto pogođeih šuteva iz igre, odnosno - imao je jedan promašaj za tri i pet puta je pokušao da poentira za dva, ali je samo jednom bio precizan. Uz to, upisao je i po jedan skok i asistenciju, a na terenu je proveo 16 minuta i i grao je samo u drugoj i četvrtoj deonici.

U timu Lejkersa najefikasniji su bili Ostin Rivers i Dalton Neht sa po 16 poena, dok Lebron Džejms nije bio u sastavu, na drugoj strani Minesotu su predvodili Džoš Minot (23), Rob Dilingem (21) i Luka Garza sa 20 poena i devet skokova.