Direktor regionalnog takmičenja kaže da će vlasnici lige odlučivati kako se dijeli novac.

Izvor: MN Press

Sve smo bliži početku još jedne sezone u ABA ligi, a regionalno takmičenje moglo bi da bude najzanimljivije u poslednjihh par godina. Pored Crvene zvezde, Partizana, Budućnosti i Cedevita Olimpije koji su se profilisali kao najbolji klubovi, sada će se za visok plasman boriti i Dubai, koji je zajedno sa subotičkim Spartakom ušao u ligu nakon njenog proširenja. Pored takmičarskog važan je i finansijski aspekt o kojem je posebno govorio direktor lige Milija Vojinović.

Po njegovim riječima, ABA liga će u narednim sezonama zarađivati veliki novac o čijoj raspodjeli će odlučiti vlasnici. Kakva god da njihova odluka bude, klubovi će moći da profitiraju od učešća u regionalnom takmičenju.

"Iako to pitanje nije u mom domenu, ono što mogu da kažem je da je nagradni fond realnost ABA lige i nešto što će joj dati još jednu dimenziju više, odnosno iskorak sa kojim će potvrditi status idealnog okruženja za klubove. Lista impresivnih svjetskih brendova koji vide ABA ligu kao odličnog partnera i okruženje za promociju, svakim danom je sve veći. Ne mogu sada da kažem o kojim brendovima se radi, ali će ABA sponzorska porodica naredne sezone takođe biti još jača i impresivnija. Slijede nam i novi razgovori za TV prava, što sve vodi, do toga da ABA liga više neće biti samo kvalitetna liga koja je besplatna za klubove, već i liga koja klubovima donosi ekstra profit. Ne bih sada licitirao sa ciframa, ali svakako da će se plus lige pisati sa sedam cifara. A, kako će ići distribucija to je isključivo u nadležnosti vlasnika", rekao je Milija Vojinović za "MozzartSport".

Direktor ABA lige ističe i da je regionalno takmičenje izuzetno isplativo. "Ako danas govorimo o sedmocifrenom plusu, onda je jasno da se ABA liga i kao poslovni projekt pokazala kao idealna sredina za klubove. Ogroman pomak je napravljen na tom polju u poslednjih par godina, i to se jasno vidi po broju sponzora i partnera. Dovoljno je reći da je ABA liga u ovom trenutku prodala kompletan marketinški prostor za kojim raspolaže i sada smo na slatkim mukama da tražimo nove projekte i platforme da zadovoljimo veliko interesovanje postojećih, ali i novih sponzora. Na svemu tome, moram da čestitam, prije svega klubovima, na ulaganjima i radu, a zatim i direktoru Dubravku Kmetoviću i svima ostalima iz organizacije koji su uložili ogromno znanje, trud i energiju kako bismo došli u ovu poziciju", istakao je nekadašnji sudija.

Podsjećamo, nova sezona takmičenja koje zanima čitav region počinje u petak uveče, a 20. septembra od 21:00 igra se hrvatski derbi između Cibone i Zadra.