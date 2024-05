Predsjednik UO SD Crvena zvezda i generalni direktor fudbalskog kluba imao poruku nakon uspjeha.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan (82:76) i u trećoj utakmici finalne serije ABA lige, pa su lakše nego što se očekivali stigli do trofeja u regionalnom takmičenju. Crveno-bijeli su dominantno ušli u plej-of sa prve pozicije, a zatim pobijedili svaki meč u doigravanju i zaslužili čestitke čitavog sportskog društva - u ime Zvezde poruku im je uputio Zvezdan Terzić.

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda istovremeno je i predsjednik Upravnog odbora sportskog društva, pa je bilo sasvim očekivano da se obrati igračima nakon velikog uspjeha. Terzić je istakao da je Zvezda pobjedom nad Partizanom pokazala svoju veličinu, a da se ove sezone opet vidjela dominacija crveno-bijelih u dva najveća sporta.

"Sa ogromnim zadovoljstvom čestitam košarkašima Crvene zvezde na osvajanju ABA lige. Zvezda je velika, a to je u finalnoj seriji potvrdio i naš košarkaški klub, koji je na dominantan i ubjedljiv način u duelu sa najvećim rivalom obradovao cjelokupnu zvezdašku javnost još jednim osvojenim trofejom. Potvrdili su snagu čitave Zvezdine porodice i zbog toga smo ponosni na njih. Apsolutna dominacija u dva najveća sporta, fudbalu i košarci, je pokazatelj da Zvezda radi kvalitetno u svim segmentima, ali i da je naše sportsko društvo sačinjen prije svega od fantastičnih ljudi, a onda i fenomenalnih sportista, koji to iz godine u godinu potvrđuju na terenu. A sve to na veliku radost miliona zvezdaša. Vjerujemo da će naši košarkaši i u budućim vremenima nastaviti da nas usrećuju, želim im puno uspjeha u novim borbama", rekao je Terzić.

Podsjećamo, ovo je sedma titula u ABA ligi za Crvenu zvezdu, a trofej je prigrabljen nakon jedne godine pauze. Prethodne sezone najbolji je bio Partizan, ali su crveno-bijeli sada uspjeli da nadmaše najvećeg rivala. Posebno u oči upada da je trofej osvojen na gostujućem terenu, što se nije često dešavalo u istoriji regionalnog takmičenja - posljednji brejk u bilo kojoj finalnoj utakmici vidjeli smo prije šest godina!

(MONDO/D.N.)

