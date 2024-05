Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u gostima u trećem meču finalne serije ABA lige rezultatom 82:76 i na taj način stigli su do titule u regionalnom takmičenju.

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić

Crvena zvezda bolje je otvorila utakmicu i veoma brzo stigla je do plus osam (4:12), ali Partizan odgovara posle tajm-auta Željka Obradovića. Vodila se rovovska bitka do kraja prve četvrtine koja je završena rezultatom 18:20 uz odličnu rolu Alekse Avramovića u samom finišu ove dionice.

Druga četvrtina donijela je novu rovovsku borbu, a crveno-bijeli su se bolje snašli. Igralo se u serijama, ali tokom čitavog prvog poluvremena Partizan nije uspeo da povede. U nekoliko navrata crno-bijeli su stizali do izjednačenja, ali je Zvezda nekako uvijek pronalazila način da odgovori, pa se na poluvrijeme otišlo uz rezultat 38:42 za gostujuću ekipu. Najbolji pojedinci poslije prvih 20 minuta igre bili su Aleksa Avramović i Rokas Gedraitis sa po devet poena.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Partizan je uspIo da se vrati u meč u trećoj četvrtini i tek u 23. minutu stigao je do prve prednosti posliJe trojke Alekse Avramovića. Tada se "zakuvalo", došlo je i do kraćeg prekida meča, ali je Zvezda uspjela da odbije napad Partizana i da zadrži prednost, te na posljednju pauzu ode sa plus sedam.

Nije izgledala dobro ekipa Partizana na ovom meču, osjetio se izostanak Džejmsa Nanelija, a četa Janisa Sferopulosa znala je da iskoristi svaku šansu koju im je protivnik dao. U jednom trenutku posljednje četvrtine bilo je i plus deset za Zvezdu, crno-bijeli su uspjeli da se vrate, uslijedila je neizvjesna i veoma nervozna završnica u kojoj se gost bolje snašao, stigao do brejka i titule!

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Najefikasniji pojedinac u pobedničkoj ekipi bili su Luka Mitrović i Rokas Gedraitis sa po 12 poena (Mitrović imao i osam skokova i tri asistencije), dok je Jago dodao 11. Sa druge strane, bolji od ostalih bio je Aleksa Avramović sa 17 poena, a uz njega je dvocifren bio još samo Danilo Anđušić sa četiri poena manje.