Dirljiva scena koja je mnogima promakla...

Izvor: screenshot

Izuzetno emotivno bilo je sinoć u prepunoj beogradskoj "Areni".

Pred početak utakmice između Partizana i Efesa odzvanjalo "Željko Obradović" duže i jače nego ikada do sada.

Trener Partizana dobio je nestvarnu podršku navijača crno-bijelih i nema sumnje da će dugo pamtiti ovaj 29. februar.

Emotivne scene nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Danilo Anđušić je nakon meča izjavio da je malo falilo da i igrači Partizana počnu da skandiraju sa navijačima, a Željkov dugogodišnji saradnik i kum Vladimir Androić zaplakao je na klupi dok su navijači skandirali ime trenera crno-bijelih.

Adroić nije uspio da iskontroliše emocije, potpuno se slomio. Nije mogao da zaustavi suze.

Željko mu je prišao, sjeo pored njega i zagrlio ga.

Ova emotivna scena izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nakon meča Željko se zahvalio navijačima na podršci i poručio da ne razmišlja o odlasku iz Partizana.

"Da li sam razmislio? Da, jesam. Upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači. Ovaj klub je nastao 1945. godine ,a od nekih 70-ih kada je tu bio Dragan Kićanović sve je počelo. Partizan je imao fantastične rezultate i prošla je plejada sjajnih igrača. I nadam se da će se to nastaviti. Ono što je najvažnije je da se nastavi tradicija ovakve privrženosti klubu. Puno mi je srce kada vidim ovoliko djece u dvorani. Jedna stvar je biti dio elite, a to je Evroliga, ali najvažnije je edukovati diecu. Ili ću biti u Partizanu ili neću raditi!", rekao je Obradović.