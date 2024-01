Trener Partizana otkrio kako je ostao Kevin Panter.

Partizanov trener Željko Obradović otkrio je kako su crno-bijeli zadržali Kevina Pantera prošlog ljeta, iako je bio dovođen u vezu sa mnogim timovima, najviše sa Barselonom. Prema njegovim riječima, određeni članovi Upravnog odbora Partizana dali su novac da kapiten i najbolji košarkaš crno-bijelih ostane u timu. Nezvanično, Panter je tada potpisao dvogodišnji ugovor.

"Veoma je bilo važno da ostane. Počeli smo prije skoro tri godine, odnosno prije dvije i po, da radimo zajedno. U drugoj sezoni odlučili smo da postane kapiten ekipe i to je bilo veoma logično rješenje za nas. On je primjer svima, za sve, na terenu, van njega. Razgovarao sam sa njim o tome i on je pravi kapiten. Imali smo na početku problem da shvati svoju ulogu, a ovog ljeta smo došli do toga da mnogo timova želi da ga potpiše. Klub je to prepoznao. Moj klub, ljudi iz uprave su to prepoznali i bili su spremni da pomognu ekipi da ga zadrže. I to mi je pokazalo koliko članovi uprave vole Partizan. Ne pričamo o normalnom budžetu, već o posebnom slučaju, da su pojedini ljudi bili spremni da pomognu i da daju novac mimo budžeta. To me usrećava, jer sam prepoznao da ima ljudi koji vole Partizan kao što ga ja volim", rekao je Obradović u intervjuu za turski "S Sport".

" I zbog toga je Partizan poseban tim. Posle toga smo počeli da prodajemo sezonske karte i došli smo do toga da formiramo budžet i siguran sam da ćemo nastaviti i vjerujem da bi Partizan trebalo da bude stalni učesnik Evrolige. To je naša najveća želja i pokušaćemo da ubijedimo i druge klubove vlasnike Evrolige da im je potreban Partizan kao klub i tim koji svi prepoznaju", dodao je šef struke crno-bijelih.

Kevin Panter došao je u Partizan u ljeto 2021. godine iz Armanija, zajedno sa Zekom Ledejom i jedan je od stubova stvaranja novog, šampionskog tima Željka Obradovića. U svojoj drugoj sezoni u Humskoj on je predvodio ekipu do titule prvaka ABA lige, kao i do "majstorice" plej-ofa Evrolige protiv Reala, u kojoj su Madriđani pobijedili i potom na Fajnal-foru postali šampioni Evrope.

U nedavnom intervjuu, Panter je otkrio kako je došao u Partizan. "Htio sam da idem u CSKA, u Rusiju, tamo je igrao Kajl Hajns. Htio sam tamo brate, trebalo je da zakažem sastanak sa trenerom, pregovarali smo, dogovarali smo finansijske uslove. Oni uvijek pobjeđuju, uvijek su na fajnal-foru, mislio sam da je dobra situacija. Onda me je pozvao agent i rekao mi da je zvao Partizan. Rekao sam mu da ne igraju Evroligu i da ih odjavi i da prekine. Bio sam slobodan agent tada, onda mi je agent rekao da su potpisali Željka Obradovića. Pomislio sam 'Doveli su Obradovića?!'. Dva dana kasnije su zvali i pitali me kako sam, agent je bio u fazonu da nismo zainteresovani, ali je generalni menadžer Zoran Savić pozvao opet i pitao 'Momak, koliko novca želiš?'. Agent mu je rekao šta pokušavamo da dobijemo od CSKA, rekao mu je iznos i onda se vratio i rekao mi da ima gotov ugovor. Rekao mi je da su nam poslali ugovor koji smo željeli. Pogledao sam i rekao da je Partizan ozbiljan i da trener hoće da priča sa mnom. Željko ima najviše pobjeda u istoriji Evrolige. Pričali smo, rekao mi je šta pokušava da uradi sa klubom, pomislio sam da sve zvuči ludo. Samo što sam igrao Fajnal-for, a sada da ne igram u Evroligi? Međutim, iz ugla novca sve je imalo smisla. Obije strane moraju da imaju smisla, novčana je imala smisla, košarkaška možda i nije, ali sam razmišljao da moram da nahranim svoju porodicu".