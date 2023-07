Kevin Panter pričao je o ostanku u Partizanu, Crvenoj zvijezdi, Draganu Šakoti...

Izvor: MN Press

Kevin Panter iznenadio je cijelu Evropu kada je odlučio da ostane u Partizanu. Pisalo se danima da odlazi, djelovalo je da je sa Barselonom postignut dogovor. Onda se sve promijenilo. Zašto je ostao, koliki faktor je bio Željko Obradović, zbog čega je zahvalan Crvenoj zvijezdi i Draganu Šakoti, to su bile neke od tema o kojima je razgovarao.

Dao je opširan intervju za grčke medije i dotakao se raznih detalja. Među glavnim pitanjima bilo je ono zbog čega je ostao. "Novac nikada nije bio problem u mojim odlukama. Rekao sam im da ne želim da idem i da krećem sve ispočetka. U predsezoni ima dosta ponuda, Barselona, Panatinaikos, interesovanje iz Turske je postojalo. Bilo je razgovora, jednostavno pokušavate da nađete najbolje mjesto za sebe. Željkovo prisustvo imalo je veliki uticaj na moju odluku da ostanem. Već smo izgradili nešto, učinio me je boljim igračem, kapiten sam tima i sve to je imalo uticaj, važno mi je", počeo je Panter razgovor za "BN Sport".

Uticaj na to imali su i navijači. "Stvari u Srbiji i Grčkoj su baš lude kada pričamo o atmosferi, mada ne bih reka oda to utiče na mene, čak sam više fokusiran zbog toga. Ja sam navikao na tu atmosferu punu naboja. Arena je bez sumnje najbolja dvorana, ne znam kako li se protivnici osjećaju kada igraju protiv nas i kada ti 20.000 ljudi stoji iznad glave. Imamo najbolje navijače u Evropi, pune dvoranu na svakom meču. Najluđe je kada igramo protiv Zvijezde, osećam kao da se tlo trese. Zaista ne mogu da zamislim kako je gostujućim timovima."

Uz to, jedan od faktora bio je i tim Partizana. "Mnogi se pitaju kako timovi prave uspjeh? Vreme je bitan faktor, to je ključ. Kroz iskustvo napreduješ. Kada sam odrastao želio sam da budem sa istim saigračima tri-četiri godine, to je bitno, gradi se timski duh, ne idete ispočetka, idete stepenik više, svi uspešni timovi prethodnih godina su radili baš to. Ja nisam više mlad igrač, imam 30 godina i stvari su se dosta promjenile od tad".

Vidi opis ŠAKOTA ME SPASAO, ZVIJEZDA ME VRATILA! Panter se prisjetio prošlosti, pa otkrio zašto je OSTAO u Partizanu: Nije novac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

Panter je profesionalnu karijeru počeo u grčkom Lavriju, pa je prešao u AEK, onda je otišao u Virtus iz Bolonje, pa je godinu dana proveo u Olimpijakosu pre prelaska u Crvenu zvijezdu (sezona 2020/21). "Kada sam bio u Olimpijakosu mnogo sam sumnjao u sebe, izgubio sam samopouzdanje. Zvučaće ludo što ovo kažem, ali sam iz tog iskustva mnogo naučio, prvenstveno duhovno. Nije se radilo o košarci, već sam učio o sebi, kako da se boriš sa različitostima, posebno kada se ne slažeš sa svima, naučio sam da drugačije razmišljam."

Onda je usledio poziv iz Beograda koji je promenio dosta toga u njegovoj karijeri. "Kada odlazite iz takvog mjesta onda želite da sledeća stanica bude bolja, da vratite vjeru u sebe, to samopouzdanje. Zvezda mi je dala šansu da se vratim i naravno trener Šakota. Znali smo se dobro iz AEK-a, verovao je u mene. Verujem da se sve dešava sa razlogom i da rad kad tad ispliva. Ostao sam u Evroligi, dao mi je Šakota istu ulogu kao kada smo bili u Grčkoj. Ulazio sam sa klupe, znao sam koliko će me koristiti, bio sam siguran izbor, to me je spasilo. Ostalo je istorija."

Vratio se potom na Partizan i dao je kratku analizu sezone. "Prethodne sezone smo na mlad i talentovan tim dodali iskusnije igrače poput Nanelija, Anđušića, Egzuma, Papapetrua, sve se povezalo pod komandom trenera Obradovića. Bilo nam je potrebno malo vremena da se to sklopi kako treba, na početku je bilo teško, treblao je navići se na uloge, na saigrače, mučili smo se tada. I onda se sve sklopilo savršeno kada je bilo najpotrebnije. Cijela Evropa je vidjela to, kao lider i kapiten sam činio sve da pomognem da nađemo pravu harmoniju. Radili smo neke očigledne stvari, samo sa dosta samopouzdanja", zaključio je Panter.

BONUS VIDEO: