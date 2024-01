Kevin Panter je za MONDO pričao o Partizanu, problemima u ABA ligi, Evroligi...

Košarka je timski sport, jedan od najljepših na svijetu i kada pet igrača na parketu diše kao jedan, sve to izgleda perfektno. Problem nastaje kada jedan šraf u toj mašineriji nije tu, baš to je bio slučaj sa Partizanom i Kevinom Panterom. Bilo je nekih kvarova i kikseva, sa njim to izgleda mnogo bolje.

Statistika ponekad ne otkriva sve detalje, ponekad je nečije prisustvo na terenu dovoljno da ulije dodatno sampouzdanje svima, tako je kada je kapiten na terenu. Kao i svaki čovjek i on ponekad pravi greške, mada je i to uglavnom uspijevao da nadomesti dobrim potezima. Upravo je ova 2023. godina bila pravi rolerkoster i za njega i za tim, dovoljno da bude sagovornik MONDA u jednom od novogodišnjih intervjua.

"Bila je dobra godina sigurno. Ne žalim ni zbog čega i dobre i loše stvari su dio života. To je život, usponi padovi, sve to čini godinu. Imali smo veoma dobru grupu prošle sezone, naravno da se čujem sa bivšim saigračima i dalje, u kontaktu smo. Međutim, sada sam fokusiran na momke koji su ovdje u timu", počeo je Panter razgovor za MONDO.

Prije poraza od Virtusa srpski tim bio je u samom vrhu Evrolige, sada je na osmom mjestu sa skorom 9-8, doduše samo jedan trijumf pravi razliku između četvrtoplasiranog i desetoplasiranog tima na tabeli. "Još uvijek je rano, želimo da pobjeđujemo, da budemo uspješni. Dobri smo, solidni, znamo da možemo još bolje."

Nije se složio sa konstatacijom da je poraz od Reala u Madridu bio pokazatelj i vrlina i mana ekipe u ovom momentu. "Ne, ne. Svaka utakmica, bez obzira na rivala, može nešto da ti pokaže. Duel u Madridu, znali smo šta bi trebalo da uradimo za pobjedu, ali nije nam otvorila oči. Očigledno je na čemu moramo da radimo."

U odnosu na neke prethodne sezone koje je proveo u crno-bijelom dresu, ove sezone se ekipa dosta muči u ABA ligi, već sada ima četiri poraza. Šta je problem? "Iskreno, nemam pojma. Moramo da nađemo rješenje i to što prije. Prosto je, samo ne znam razlog, to je jaka liga."

Tabela regionalnog takmičenja kaže da je Crvena zvezda Meridianbet prva sa skorom 13-1 i da je Partizan treći sa 10-4. Deluje da je prva pozicija i prednost domaćeg terena (ne)moguća misija za tim Željka Obradovića. "Djelimično gledamo na to, svesni smo da ćemo teško biti prvi zbog poraza. Tako je kako je, moramo da idemo dalje."

Već 4. januara sledi novi derbi sa Zvezdom, prvi u novoj sezoni pred navijačima crveno-bijelih. "Dobili smo dva prethodna derbija, daje to samopouzdanje dodatno, ništa se tu ne mijenja, osim boja u dvorani. Kod kuće, u gostima, nema tu promjena."

Šta god da kapiten Partizana objavi na društvenim mrežama, obavezno izazove veliku pažnju. Tako je nedavno ostavio poruku "lol", što bi u prevodu moglo da se prevede kao "naglas se smijejem". Mnogi su analizirali kome je to bilo upućeno. "Takav je moj život, sve što uradim, svako ima nešto da kaže. Tako je kako je. Neću da vam otkrivam na šta se to odnosilo, nema šanse", nasmijao se Kevin.

Praznični period, vrijeme slavlja i uživanja, a on ima poruku za sve. "Budite svoji, radite na sebi, napredujte i to je to. Za navijače Partizana imam istu poruku, uz želju da nastave da budu uz nas, da nas podržavaju kao i do sada i da zajedno pobjeđujemo", zaključio je Panter.

