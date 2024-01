Utakmica koja je opravdala epitet derbija, iako je prije početka meča djelovalo da je podgorički tim aposolutni favorit.

Na kraju uz dosta muke, iako su zaostajali gotovo cijelu treću dionicu i dobar dio četvrte imali i dvocifreni zaostatak.

Ostaće za gostujuću ekipu i gorak osjećaj zbog završnice regularnog dijela utakmice, gdje je Vladimir Mihailović u zadnjoj sekundi napravio očigledan faul, kod nerješenog rezultata, ali sudijska trojka se nije oglašavala, a Mornar nije više imao čelendž.

Budućnost bolje otvara meč, 13:4 serija sa tri trojke Budućnosti, od toga dvije Mihailovića, jedna Brendona Pola, prenosi RTCG.

Prednost je plako rasla, djelovalo da će prvih deset minuta da zakljuće sa velikom prednosti, ali je rotacija Barana bila bolja, pa se prednost Budućnosti topila, za na kraju prihvatljivih tri poena zaostatka.

Markus Vitert najbolji u tom povratku sa devet poena.

Druga dionica na početku nije donijela odgovor Budućnosti, već je Mornar preko Uroša Lukovića došao i do prednosti.

Nevjerovatno je vidjeti da momak koji je u jednom trenutku i prekinuo košarkašku karijeru i posvetio se basketu "3 na 3", da na centarskoj poziciji, žargonski rečeno "školuje" Marvina Džonsa, koji je dobio prednost po mišljenju stručnog štaba u odnosu na Džakorija Vilijamsa, ali i veću minutaži i ulogu startnog centra u odnosu na Kenana Kamenjaša.

Sa Mihailovićem je uslijedila nova serija od 10:0 i preokret rezultata na poluvremenu.

Međutim nastavak i ponovo Mornar bolje otvara dionicu, sada i na krilima omalenog Taviana Dan Martina koji je trojkama vodio Mornar do dvocifrene prednosti.

Tek kasnom rotacijom Žakelja, Budućnost je počela da stiže rezultat, da bi u zadnju dionicu ušli sa poravnatim rezultatom.

Ni posljednjih 10. minuta Mornar nije spuštao gard, već je vodio konstatno, i to odličnim šutem sa linije 6,75. Do tri i po minuta pred kraj imali su prednost, kada je Budućnost ipak uspjela da stigne i dođe do novog izjednačenja.

Zadnji minut, prednost se mijenjala konstantno. Imala je Budućnost priliku, kada je Jogi Ferel promašio za tri poena, lopta se odbila do Mihailovića, kojeg je Gavrilović faulirao iako bek "plavo-bijelih" nije ni gledao put koša.

Najbolji strijelac na ovom meču je bio polovičan, i to sa drugim promašenim bacanjem, gdje je lopta došla do Vitersa. Američki košarkaš je probao sa pola terena, ali je očigledno bio fauliran od strane Vladimirha Mihailovića. Sudije se ipak nisu oglašavale, a sve je to prouzrokovalo burnu reakciju klupe, pa je bilo i isključenja, između ostalih i trenera Mihaila Pavićevića.

Ni produžetku nije falilo neizvjesnosti, ali na kraju Budućnost ipak odnosi pobjedu, dosta teže nego što se očekivalo, piše RTCG.

Mihailović je dao 27 poena (5/8 za tri poena), uz sedam skokova i tri asistencije, Brendon Pol je dao 19 (svega 33 odsto šuta iz igre), sa još 6 skokova i 3 ukradene lopte, Tanaskovič jew dao 17 poena, Jogi Ferel 13 (katastrofalnih 27 odsto iz igre).

Dan Martin je kod gostiju bio najefikasniji sa 21 poenom, pet asistencija, 4 skoka i 3 ukradene lopte, Viters je dao 20, Luković 12 uz 6 skokova i 4 asistencije, ali i 3 blokade.