Crvena zvezda predstavila je na novogodišnjem koktelu novog igrača - Nikola Topić vraća se sa pozajmice iz Mege i u nastavku sezone nosiće crveno-beli dres. Isti takav nosio je u mlađim kategorijama kluba u kojem je ponikao, a u njemu je važan deo karijere proveo i otac Milenko, legendarni košarkaš Zvezde.

Nakon promocije i predstavljanja Topića, koji će uz Miloša Teodosića i Jaga dos Santosa organizovati igru Sferopulosovog tima, mladi košarkaš kratko je popričao sa medijima. Tom prilikom Topić je istakao koliko mu je značila pozajmica u Megi, a možda i indirektno najavio kada se očekuje njegov debi u crveno-belom dresu ove sezone!

"Vratio sam se i drago mi je što sam se vratio. Drago mi je što sam ovde. Danas sam odradio prvi trening sa njima, i svi momci su odlični. Maksimalno su mi pomogli da se što pre priviknem. Putovaću sa njima u Atinu, ali ne znam da li ću igrati tamo. Sve u svemu, srećan sam i zadovoljan sam što sam ovde", počeo je Topić i dodao: "Sigurno da mi je pomogao dosta, da nije bilo toga, ja verovatno ne bih bio ovde. Ali to je zasluga i mojih saigrača i stručnog štaba, koji su mi sve dali. Dali su mi potpunu slobodu, verovali mi u teškim trenucima, davali mi loptu. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Ja ću dati sve od sebe na svakom sledećem treningu i utakmici, pa ćemo da vidimo."

Crvena zvezda je i prethodnih nedelja "pregovarala" oko topićevog povratka sa pozajmice - dok je čitav svet razmišljao o njegovom draftu u NBA ligu, Nikola je znao da bi crveno-beli mogli da ga privuku. Sada će imati priliku da okusi igranje u Evroligi, ali i da sarađuje sa Milošem Teodosićem!

"Ne razmišljam trenutno o NBA. Trenutno sam ovde, razmišljam o sledećoj utakmici i to je to. Mi smo imali kontakt još pre mesec dana o tome da se ja vratim. Naravno, meni je sve to zvučalo dobro na prvu ruku, ali hteo sam da odradim tu polusezonu u Megi. Otvorila se takva situacija, stvarno mi se otvorila dobra situacija ovde, i jednostavno nisam mogao da odbijem. Nismo još mnogo pričali, ali siguran sam da ćemo Teodosić i ja mnogo pričati, i da će mi mnogo pomoći", rekao je Nikola i dodao da je fizički mnogo napredovao: "Sigurno. Imali smo jednu utakmicu nedeljno, tako da smo imali mnogo vremena za treninge i mislim da mi je i to generalno mnogo pomoglo."

