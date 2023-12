Crvena zvezda radi na dovođenju pojačanja potvrdio Nebojša Čović.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda posle 14 kola u Evroligi ima skor 5-9, posle dva uzastopna poraza pobijedila je Albu u Areni i pokušaće da nastavi sa pobjedama. U narednom kolu čeka je najteži mogući zadatak i duel sa Realom u Beogradu, pa okršaj sa Makabijem u praznom "Pioniru". Zbog svega toga priča se sve više o dolasku pojačanja.

Pojavile su spekulacije da i crveno i crno-bijeli žele istog igrača - Kinana Evansa iz Žalgirisa. "Radi se na nekim pojačanjima, radi se na nekim korekcijama tima, to radi stručni štab. Vidjećemo kada ljudi budu imali određene, konkretne rezultate, obavijestićemo javnost. Ovo jeste jedan od najboljih timova, ali nikada nije toliko dobar, da je najboolji, a da nema razloga za korekcije. Vrijeme pokazuje gdje treba korigovati. Ima i povreda, zbog ovakve dinamike takmičenja. Vidjećemo. Evans? Nemam pojma ko se interesuje, to je da bi se kliktalo. Nisam rekao da ne razmišljamo o Evansu", ostao je zagonetan Čović prilikom gostovanja na televiziji "Prva".

Nije se složio sa konstatacijom voditelja da je ekipa u krizi. "Ako nam je kriza takav rezultat u Evroligi, super smo. Vidjećemo, Evroliga je jako teško takmičenje, to ne zna samo onaj ko nije učestvovao. Imamo Real, idemo da pobijedimo svaki meč, neke stvari su nam izmakle u nekim mečevima ranije. Kad je rezultat dobar, trener je napravio dobar skauting, kad ne ide, onda su uprava i klub napravili loš skauting, kao da ga ja radim. Naš cilj je plej-of, pa da probamo na fajnal-for. Prioritet nam je i ABA liga koju mnogi nipodištavaju. Ako to ne osvojite, pitanje je šta će biti sa plasmanom u Evroligu. Donijeta je odluka da bude klub iz Dubaija, ne znam hoće li to biti od naredne sezone. ABA nema trajan ugovor o prvaku, nego se priča o varijanti pozivnice koja može da zavisi i od toga da li si simpatičan. Moramo da budemo oprezni."

Prokomentarisao je i kalendar takmičenja. "Sa Makabijem smo u Pioniru, bez publike. U Areni ćemo biti domaćini Partizanu u januaru. Kalendar takmičenja je težak i naporan, dodajte putovanja. Imamo duplo kolo, sticajem okolnosti smo u Beogradu, ne bi bili u Beogradu da je Makabi u Izraelu. Igramo u Podgorici, pa onda u Beograd sa Realom, pa četvrtak u Tel Avivu, da je sve okej. Treba da odradimo posao sa Studentskim centrom, biće i tu izazova, pažljivo ću gledati stepen regularnosti. Čudno je slovenačko primorje, čudni dogovori su po raznim vilama, neću dalje o tome. Razumite me, neću dalje o tome. Poslao sam poruku samo da pratimo i to", zaključio je Čović.

(MONDO - N.S.)

