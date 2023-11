Nebojša Čović je govorio o odlasku trenera Duška Ivanovića i dolasku Janisa Sferopulosa, kao i o problemima koji su se javili oko podjele termina za trening u maloj sali "Beogradske arene".

Izvor: Printscreen/Prva TV/Youtube/Baskonia/Screenshot

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović gostujući na "TV Prva" pričao je o aktuelnim dešavanjima u klubu, između ostalog i o smjeni trenera Duška Ivanovića i dolasku Janisa Sferopulosa na mesto šefa struke. On je istakao da je procjena rukovodstva kluba bila da je moralo da dođe do smjene iako je klub vrlo zadovoljan sa skoro godinu dana rada crnogorskog stručnjaka na Malom Kalemegdanu.

"Da li je moramo da dođe do promjene trenera, po našoj procjeni moralo je iako smo vrlo zadovoljni onim što smo zajednički prošli zajedno sa Duškom Ivanovićem za koga mislim da je sjajan čovjek i dobar trener, ali naiđu takvi periodi. . Onda smo se izložili pričama po sistemu da li smo mi to trebali. Moj veliki prijatelj, nekadašnji trener Vlade Đurović je napravio kao da je on meni poslodavac, ja sam njih angažovao, znam te karakteristike i zajedno sa ljudima u klubu smo procijenili da to treba da uradimo", naglaso je on, a onda je odgovorio i na pitanje da li će biti nekih dodatnih kadrovskih promjena u klubu.

Na konstataciju da je mnoge iznenadilo što je došlo do promjena u klubu rekao je: "Koga je iznenadilo? I mene je iznenadilo kad ste promijenili uvodne špice, a čujem da će i kod vas biti kadrovskih promjena, ali ne miješamo se u to. Možda i vi znate nešto o Zvezdi što ja ne znam", rekao je prvi čovek KK Crvena zvezda.

Zatim se osvrnuo i na novonastale probleme sa raspodelom termina za treninge u maloj sali Beogradske arene. Nedavno su se i Crvena zvezda i Partizan oglašavali ovim povodom, a Čović je sada ponovo govorio na tu temu.

"Mi sad imamo dodatni problem, uskoro nećemo imati uslove za normalno održavanje treninga, iako smo se sve dogovorili. Dogovorili smo se da mi koristimo 50 odsto i Partizan 50 odsto veliku salu Arene i to nije sporno. Ali moramo da koristimo i malu salu za treninge, a mi nismo ušli u malu salu. Tu su priče da Partizan ima neki ugovor, ali Partizanu je taj ugovor raskinut 5.5, 2023. godine. Na bazi toga smo cijelo ljeto se dogovarali. Isto smo se 2018. dogovarali ja, Grbović i predsjednik Partizana da oni ulaze, a da mi kad uđemo, uđemo. Oni su sada kao izmislili to kroz prodaju karata, a mi smo to prvi pričali kada smo rekli da za svaku utakmicu uzimamo 100.000 eura za svaku utakmicu."

Zaključio je na kraju da Crvena zvezda mora što prije da uđe u malu salu "Beogradske arene" i da krene da trenira tu.

"Oni nemaju ugvoor raskinut je. Raskinut je ugovor zbog upozorenja o dugovanjima, ali kakav je problem da Crvena zvezda i Partizan dijele "Arenu" kao što su dijelili i "Pionir". Treba obezbijediti normalne uslove Zvezdi po istim cijenama, Gospodin Grbović (direktor "Arene" prim. aut) zna da su Zvezdi htjeli skoro duplu cijenu nego Partizanu. Kad sam ja to saznao i sjeo sa gospodinom Grbovićem to smo otklonili. Zvezda mora da uđe u malu salu Arene", zaključak je Nebojše Čovića