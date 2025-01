"Dobro je da baba nema Tiktok": Sandra Afrika u najluđoj noći bez gaća, sad otkrila kako reaguju njeni roditelji

Pjevačica Sandra Afrika o provokativnom izgledu na nastupima.

Pjevačica Sandra Afrika, čiji su snimci i slike s nastupa preplavili društvene mreže, što zbog plesa, što zbog provokativnih odjevnih kombinacija, otkrila je da li joj porodica zamjera na izboru odjeće.

Sandra je objasnila da potpetice nosi jer je niska, ali i da voli da izgleda provokativno.

"Moraju štikle, jer sam niska, imam taj trip. Uvijek nosim te najveće štikle. Volim to kada sam malo provokativna, meni je to okej, kada su nastupi u pitanju, to je sve dio scene. Kada je neko zgodan, lijep, što da se ne skine. Nisam neko ko ide tako u grad, na piće, idem u trenerkama, bez šminke, jer mi je sređivanja preko glave".

Na pitanje kako njena porodica i rodbina reaguju na to što na sceni nosi izazovnu garderobu, pjevačica kaže:

"Navikli su moji kod kuće. Srećom, baka nema Tik Tok, niko joj to ne pušta. Oni razumiju moj posao i podržavaju, a i baka je bila mlada, ona je top lik. Imala sam veliki problem, jer me mama nije podržavala kad sam kretala u svijet muzike, sada me naravno, podržava. Kad god dođem kući, moji žive još uvijek u Kaluđerici, komšije mi se uvijek javljaju, nemam tu vrstu problema.

