Nebojša Čović pričao je o Crvenoj zvezdi, Partizanu, Fakundu Kampacu Evroligi...

Izvor: Printscreen/Prva TV

Crvena zvezda Meridianbet utakmicom protiv Fenerbahčea završava sezonu u Evroligi i okreće se ABA ligi i domaćem šampionatu. Pred poslednje kolo elitnog takmičenja i ono što čeka crveno-bele predsednik kluba Nebojša Čović otkrio je nove detalje.

Najavio je da će od sledeće sezone igrati u Areni, spominjao je Nikolu Kalinića, Dejana Davidovca i Dejana Radonjića, kao i Partizan. "Stvarno iskreno čestitam Partizanu na plasmanu u top8, verujem da mogu da naprave i korak dalje. Zvezda će protiv Fenerbahčea igrati maksimalno, pozivamo navijače da budu uz nas i na mečevima Evrolige i ABA i KLS", rekao je Čović gostujući na "Prva TV".

Analizirao je dešavanja u klubu od starta sezone i sve kroz šta je ekipa prošla. "Mi smo rekli da ćemo pokušati da uđemo u top8, ponašamo se realno, ne živimo u virtuelnom svetu. Ponašamo se u skladu sa svojim mogućnostima. Osvojili smo prošle sezone triplu krunu i završili smo sezonu tako što smo ostali dužni igračima i trenerima nekih pet plata. Kada pravite tim, morate to da radite ranije, mi smo morali da plaćamo neke naše obaveze, to ne umanjuje našu zahvalnost od pomoći države. Postavili smo tim, krenuli sa takvim stručnim štabom, onda smo u toku sezone kombinovali tim, promenili trenera, doveli Vildozu, došao je Kampaco, pa je došlo do saplitanja, javili su nam to španski prijatelji. Sve smo to prošli."

Sastav tima mogao je da izgleda drugačije. "Da smo imali sredstva, ostali bi Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Ostin Holins, Nejt Volters, možda i Dejan Radonjić koji je očigledno napravio grešku odlaskom u Panatinaikos."

Osvrnuo se na promenu na klupi kada je sve krenulo na bolje. Duško Ivanović zamenio je Vladu Jovanovića. "Dolaskom Ivanovića dobili smo novi kvalitet, ušli u seriju pobeda, moja izjava da se 'mi nismo palili na top8', stavljena je na neki drugi način. Napravili smo takav pristup, malo je falilo da budemo blizu najboljih osam. Nemamo logistiku koja nas košta prošle godine 400.000, ove više od 700.000, sećate se meča sa Barselonom i kako smo izgubili meč. Mi tu logistiku nemamo. Zavisi to od finansija, voća, povrća, koverata..."

Naglasio je da će od naredne sezone Crvena zvezda igrati svoje mečeve u beogradskoj "Areni". "Da za nas Arena ima iste cene kao za Partizan, mi ćemo od sledeće sezone preći da igramo u Arenu. Niti Arena niti Pionir nisu vlasništvo Zvezde i Partizana. Mi kao klubovi treba da budemo transparentni, ako je za tri sezone 73 miliona dinara za sve utakmice, treninge, mlađe kategorije i vi to platite samo 30ak miliona. Zvezda ne duguje ni dinar Pioniru. Čestitam Partizanu na uspehu, ja sam u Partizanu proveo devet godina, kada mnogi nisu znali za to. Ako se ne opametimo i ne napraivmo zajednički pristup, imaćemo još gore uslove. Mi stalno insistiramo da Beograd treba da ima dva predstavnika, da li će tako biti u sledećoj sezoni? Videćemo. Nije dovoljno da budete samo prvi u ABA ligi."

Spomenuo je dugovanja za porez. "Dug prema državi je samo za PDV i mi smo na oko 200 miliona dinara, 167 miliona je osnovni dug, treba da se odbije i 10 miliona i kamata koja se vodi od 2012. godine, ako svodite na evre, oko milion i po evra. Partizanov dug je oko sedam i po miliona evra. Poslednji put su oni platili porez 8. juna 2017. godine."

Na konstataciju voditeljke da navijači kažu da je "sezona protraćena jer će igrači poput Kampaca i Vildoze igrati samo ABA ligu" je povisio ton. "Nemam šta nikome da se pravdam, niti smatram da je bilo šta protraćeno. Odmah ide na pitanje hoće li ostati? Nemojte da upadate u zamke, ako su protraćeni, zašto onda da ostanu i sledeće sezone? Treba pričati o čuvanju ekipe i pravljenju kontinuiteta. Učinićemo sve da ostavimo Kampaca i još neke igrače, kao i domaće košarkaše. Kada se peva 'U boj krenite junaci', neko to treba i da razume.

Za kraj je pričao o predstojećem plej-ofu ABA lige. "Naš cilj je da idemo do kraja, sada smo relaksirani, pošto smo videli da ne morate da budete prvi u ABA i da možete u Evroligu. Nadam se da ćemo imati i tih 500.000 evra, platićemo porez, nećemo tražiti to od navijača", zaključio je Čović.