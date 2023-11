Odmah pošto mu je pružena pomoć u bolnici, Šabaz Nejpir se pojavio u "Areni" da pozdravi svoje saigrače koji su i bez njega savladali Fenerbahče.

Crvena zvezda Meridianbet odigrala je možda i najbolju partiju ove sezone i razbila je Fenerbahče za treću pobjedu u Evroligi ove sezone. Na kraju, pred punom "Arenom", Zvezda je slavila 87:56 i pobjeda nijednog trenutka nije dolazila u pitanje, međutim na meču su se desile dvije stvari zbog kojih su pretrnuli navijači.

Prvo je Šabaz Nejpir morao da napusti halu zbog jakog udarca u nos - ispostaviće se i loma zbog kog je završio u bolnici - dok je povredu zaradio i Jago dos Santos. I dok će biti potrebno vrijeme da se sazna šta je sa Brazilcem, stižu ohrabrujuće vijesti oko Nejpira pošto se vratio u "Arenu" odmah posle ukazane pomoći u bolnici i došao je da pozdravi svoje saigrače koji su i bez njega na parketu došli do pobjede. Pogledajte prve fotografije Nejpira posle nokauta:

Pretpostavka je da će se Nejpir brzo vratiti na parket i igrati sa zaštitnom maskom, kao što to inače čine brojni igrači sa takvom povredom, a vidjećemo da li će to biti već u četvrtak protiv Olimpijakosa kada Crvena zvezda gostuje "bratskom" klubu u Atini. Zatim slijede mečevi sa Mornarom, Olimpijom Milano i Krkom do kraja novembra.

