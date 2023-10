Ljubimac Grobara govorio je sa novinarima nakon pobjede Partizana protiv Zvezde.

Aleksa Avramović ponovo je "vukao" Partizan ka pobijedi protiv Zvezde i uz tandem Amerikanaca Doužer - Kaminski dao ogroman doprinos da Crvena zvezda Meridianbet još jednom padne u crno-bijeloj Štark areni.

"Bio je mnogo bitniji derbi nego onaj u četvrtak, velika pobjeda, vratlii smo se na pobjednički kolosjek i u Evroligi i u ABA ligi. Derbi nosi posebnu draž, kontrolisali smo meč od prvog momenta, Zvezda je najviše prišla na šest razlike. Posle toga smo imali pametne napade, spuštali smo lopte na Frenka, koji je lako rješavao 'mismeč' situacije, uvodio ih u problem sa faulovima i pogađao bitne penale. Posle toga smo odigrali dobre odbrane, rutinski smo pobijedili, na kraju je otišlo i na maksimalnih 11 u poslednjoj četvrtini", rekao je Avramović posle utakmice.

Koliko je bilo teško bez povrijeđenog Kevina Pantera? "Naravno da nam je bilo teško, ne sam bez Kevina, već i bez Mateuša, Kevina... Koga god da nema, moramo da nađemo ekstra motivaciju i energiju da povučemo. To je danas bio Frenk, Pi-Džej, Trifa, Jare... Zek je pogodio bitan šut... Imao sam i dobrih i loših šuteva", dodao je on.

Svi su primetili njegovo prijateljsko "koškanje" sa Nemanjom Nedovićem posle utakmice nasred terena. "Nedović i ja? To nije ništa bre... To su sve interne stvari, šta vam je", rekao je on.

