Crnogorski košarkaš, Zoran Nikolić jedan je od igrača koji se ovog ljeta vratio u Admiralbet ABA ligu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon prošle sezone u kojoj je nastupao za francuski Le Portel, Nikšićanin je prihvatio poziv Igokee i sa ekipom iz Laktaša potpisao jednogodišnji ugovor. U Igokeu je došao nakon razgovora sa trenerom Vladimirom Jovanovićem, prenosi portal Vijesti.

"Odlučio sam se zato što mi odgovara ovaj tip igre u ABA ligi, to sam i vidio poslije sezone u Francuskoj. Najzaslužniji za moj povratak je trener Vladimir Jovanović. Pričali smo, imali smo duge razgovore, želio je da me dovede, tako da je to jedan od glavnih razloga zašto sam se vratio u ABA ligu", rekao je Nikolić za "Vijesti".

Nikolić je dobro igrao na pripremnom turniru, koji je organizovan povodom 50 godina Igokee.

"Dobar turnir, nažalost nismo uspjeli da pobijedimo nijednu utakmicu. Nismo imali sreće sa povredama. Mislim da će tokom Superkupa biti realnija slika našeg stanja, jer smo koliko-toliko kompletni. "

Nikšićanin je, kako Vijesti prenose, tokom ljeta individualno radio kako bi u što boljoj formi dočekao start prvenstva.

"Zadovoljan sam, radio sam dobro ljetos. Mjesec dana sam bio u Beogradu, ostatak sam proveo u Nikšiću. Fizički se dobro osjećam, na meni je da podignem sve to na veći nivo i da se trudim da taj nivo ne pada."

Nikolić će u Igokei igrati sa Nemanjom Gordićem i Edinom Atićem sa kojima je dijelio svlačionicu u Budućnosti.

"Dugo ih znam, sa Edinom sam igrao i u Megi. Super momci, super košarkaši, uživanje je igrati sa njima, ali i sa ostalim momcima. Svi su super - kako na terenu, tako i van njega. Mislim da imamo sjajnu grupu momaka, atmosfera u ekipi je odlična. Može se vidjeti zajedništvo. Nismo bili sebični na ovim utakmicma na turniru. Mislim da navijači mogu da očekuju neke lijepe stvari od nas", poručio je Nikolić.

Nikolić je ovog ljeta izostao sa Mundobasketa. Selektor Crne Gore Boško Radović je ranije poručio da bi centar bio jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo, ali je Nikolić odlučio da se posveti individualnom radu.

"Reprezentacija je ostvarila ogroman uspjeh, sa Amerikom smo igrali do posljednjeg minuta. Onaj rezultat protiv Litvanije nije realan. Obezbijeđen je i odlazak u kvalifikacije za Olimpijske igre što je ogroman uspjeh. Reprezentacija je imala uspješno ljeto", rekao je Nikolić, prenose Vijesti.

Da li će biti na raspolaganju selekotru u predstojećim akcijama nacionalnog tima?

"Nadam se pozivu i očekujem ga", zaključio je Nikolić.