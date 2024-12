Gosti emisije Načisto sa Petrom Komneniċem - Dejan Vukšiċ, bivši šef ANB-a i savjetnik predsjednika države, Miodrag Lakoviċ, poslanik PES-a i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu i Filip Adžiċ, poslanik URE i bivši ministar policije.

Miodrag Laković je rekao da je Boris Milić podnio ostavku na mjesto direktora ANB-a i da ne zna pod kojim okolnostima.

"Premijer je vjerovatno imao u planu kolegu Janoviću jer su za njega vršene provjere u ANB-u od juna do novembra, koliko sam upoznat", rekao je Laković.

Dodao je da je Janović možda bio planiran za neku drugu poziciju.

"Ovdje se radi o diskrecionom pravu premijera da predloži direktora ANB-a..

Takođe, kazao je Laković i da ne vidi ništa sporno što je Janović 2006. godine imao firmu sa sa bezbjednosno interesantnim licem Matom Boškovićem, čija imovina je prije sedam godina pretresana u akciji usmjerenoj protiv škaljarskog i kavačkog klana. Ta kompanija osnovana je 2006. godine.

"To što je imao firmu do 2006. godine koja je ostala na nivou neke biznmis ideje i od tada nema komunikaciju sa licem koje se kasnije - 10, 15 godina dovelo u vezu sa nekim od klanova. To mu ne treba spočitavati i u tom dijelu ne vidim ništa sporno. Janović po mojim saznanjima ima neke druge reference i kvalitete koji su ga kod premijera prepopručili. Premijer stoji iza predloga i politički i odgovara za ovo rješenje", rekao je Laković.

Svoj stav o spornoj situaciji iznio je i Dejan Vukšić, koji smatra da Janović ne ispunjava nijedan uslov za izbor za direktora ANB-a.

"Ako premijer brani svoju poziciju kao čovjeka koji je predložio kandidata to znači da ili je upoznat da je (Janović) direktno involviran u nešto pa poznaje kako idu tokovi krijumčarenja ili je upoznat preko nekoga. I moj otac je pomorac, pa o tome (krijumčarenju) sigurno ne zna ništa. Ako imate te informacije kako funkcioniše šverc narkotika iz Južne Amerike možete saznati iz dva razloga - ili ste involvirani ili posebno bliski sa određenim osobama", rekao je Vukšić.

Kazao je da je posredno saznao da su rađene neke bezbjednosne provjere za Janovića "već poodavno".

"Pretpostavljam da službenici ANB-a koji su radili provjere vjerovcatno im nije rečeno unaprijed da se rade procjene za osobu za koju se planira da bude budući direktor ANB-a", rekao je Vukšić.

Adžić je rekao da mu je "žao što su se desili promjene u ANB-u".

"Ono što je ANB mogao da ispita je veza druge firme te osobe (Janović) sa još jednim operativnim interesantnim licem optuženim za teška krivična djela - pljačke velike količine novca. Riječ je o poslovnom partneru Janovića čiji su inicijali M.R. Dugo je godina radio sa Janovićem, zajedno su imali firmu i ta osoba je iz više navrata operativno opservirana, zaveden u policijskim evidencijama i to ANB mora da posjeduje", rekao je Adžić.

"Meni je sporno sve što je protivzakonito. ANB je od juna do novembra vršila detaljne provjere ovog lica (Janović) i nije našla ništa što bi bilo opterećenje za njegov angažman u ANB-u", kazao je Laković.

Na pitanje da li mu je neobična da kao čovjeka koji je godine proveo u policiji konsultovao oko ovako delikatnog rješenja, Laković je odgovorio:

"Meni jeste neobično. Nemam zamjerku po tom pitanju. Premijer je odlučio da to uradi na bazi svojih procjena, nijesmo komentarisali to postavljenje".

Dejan Vukšić je rekao da kada je Spajić u pitanju nekad ima osjećaj da mora cijeli dan da se suzdrži da ne izgovori neistinu, da ne može da izdrži.

"Prvo je rekao da Janović prošao, za razliku od Vukšića rigorozne provjere. Volio bih da Spajić kaže ko je prošao reigorozne procedure NATO provjere. To je opasna izjava...", rekao je Vukšić.

Upitan koju je NATO proceduru tražio kabinet predsjednika države da dođe vanredna komisija koja će da ispita okolnosti, Vukšić je odogovorio:

"Predsjednik se obratio kancelariji NATO-a. S vremena na vrijeme rade se redovne ili vanredne inspekcije od strane kancelarije NATO za bezbjednosne poslove. Vidjećemo kako će odgovoriti i da li će se izvršiti provjera da li su narušeni bezbjednosni standardi prilikom izbora direktora ANB-a...".

Laković je istakao da postoji "apsolutno povjerenje i podrška partnerskih službi za imenovanje Janovića".

Adžić ističe da je Janović unazad "dan ili dva imao komunikaciju sa jednom operativnom vezom jedne moćne strane službe da bi peglao ovu situaciju i opravda svoje postavljenje".

"Znate li da to ne bih trebao da znam ja ili bilo ko od građana. To je informacija koja ne izlazi u javnost, a njemu će ovako svaka da izlazi u javnost. I to je problem...", naveo je funkcioner URA

"Nema mnogo spornih detalja, moje je mišljenje da kad bi bilo izbora uvijek je praktičnije birati nekog profesionalca i od njega lako pravite lojalnog službenika, samo ako poštuje zakonske norme. Od lojanog čovjeka nije lako napraviti profesionalca... Veliki je zadatak i ispred Janovića i velika odgovornost na premijeru...", naveo je između ostalog Laković.

Takođe, Adžić je kazao da je i imenovanje Janovića za šefa ANB-a "pokušaj Mandića i Spajića da uruše svaku instituciju".

"Problemi se dešavu smišljeno, urušavanje institucija je smišljeno, neko želi da Crnu Goru baci na koljena, a mi prepoznajemo da su to Spajić i Mandić", rekao je Adžić.