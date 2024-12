Žena koja radi u zoološkom vrtu zadobila je više povreda nakon što ju je napao tigar.

Radnica u zoološkom vrtu u Kalinjingradu bila je žrtva stravičnog napada tigra Tajfuna, nakon što su se vrata njegovog kaveza slučajno otključala dok mu je donosila hranu.

Dok je žena donosila hranu za predatora, Tajfun je skočio na nju, vidi se kako žena leži na leđima, a tigar je na njoj, očigledno spreman da je usmrti. Srećom, grupa posetilaca je primijetila šta se dešava i počela je da baca kamenje i viče na tigra, odvlačeći mu pažnju.

Zahvaljujući brzoj reakciji posjetilaca, čuvarica je uspjela da smogne snage da se skloni na sigurno, iako je zadobila više povreda. Hitno je prebačena u bolnicu, gdje je njeno stanje opisano kao stabilno, ali kritično.

Portparol zoološkog vrta je pohvalio hrabrost posjetilaca, ističući da su svojim brzim i odlučnim akcijama spasili život čuvarici. Dodao je da je tigar Tajfun pod stresom nakon incidenta, ali da neće biti uspavan, jer je samo branio svoju teritoriju.

"Ova životinja se ponašala u potpunom skladu sa svojim instinktom. To nije bila agresija. To je bila odbrana njene teritorije", naveo je on.

