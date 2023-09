Nemačka je prvak sveta, a posle meča selektor Gordi Herbert nije želeo da razgovara o meču iza nas i samo je sa nekoliko reči prokomentarisao finale, Srbiju i selektora Svetislava Pešića.

Nemačka je novi prvak sveta u košarci nakon pobede nad Srbijom u finalu. Savladali su "panceri" "orlove" u meču koji je mogao i drugačije da se završi, a selektor Gordi Herbert je odmah na početku govorio o svom kapitenu i najboljem igraču Denisu Šrederu.

"Moram da se vratim u 2021. godinu. Tada sam dobio posao i upoznao Denisa, u septembru 2021. i pričali smo oko tri-četiri sata. Osetio sam njegovo srce i posvećenost zemlji, saigračima, i od tada smo počeli sve da gradimo. Pokazali smo međusobno poštovanje i svakim danom sam sve više shvatao kakav je njegov karakter, svakim danim je sve više bio ponosan što je kapiten Nemačke, i svi mi to znamo da cenimo. Ovo je bio plan od tada, prvi put ću pohvaliti sve igrače za igranje na ovom turniru... Izgubili smo prvu utakmicu u kvalifikacijama od Estonije, imali smo igrače bez ugovora, a sada smo ovde. Neverovatna grupa momaka, prvo smo tim, a onda ekipa u kojoj se ističu individualni talenti. Ovi momci vode računa jedni o drugima, uživaju da se takmiče", rekao je on na startu obraćanja medijima, pa dodao: "Ne mogu dovoljna toga da kažem o Denisu Šruderu i šta on znači nemačkoj košarci, i ovaj tim".

Pitalu su ga posle meča da prokomentariše šta mu je prvo prolazilo kroz glavu kada se meč završio. Počeo je vickasto..."Volim Filipine, ali bi mogli da imaju bolje pivo... Samo sam bio mnogo ponosan na ove momke. Znam da je sutra ponedeljak, idem da spavam i jedem. Otkako su mi se deca rodila, ovo je druga najlepša situacija u mom životu".

O utakmici selektor Nemačke nije želeo mngoo da priča, Jedva da je izgovorio nekoliko rečenica. "Znam selektora Pešića dugo, mogu da kažem i da mi je prijatelj, popijemo nekad dobro crveno vino. I mnogo poštujem šta je uradio".

Na pitanje srpskih novinara da ipak malo više proomentariše meč nije bio voljan da sarađuje. "Ubijate me... Kao što je Denis rekao, od prve četvrtine smo počeli da igramo odbranu, bili smo agreisivni. I to je to", završio je on.

