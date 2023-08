Jago Dos Santos predvodio je Brazilce do pobjede protiv Obale Slonovače koja im je donijela prolaz dalje.

Brazil će igrati u drugoj fazi Svjetskog prvenstva. Najveće zasluge za to pripadaju novom plejmejkeru Crvene zvezde Jagu Dos Santosu. On je odigrao skoro savršen meč i doneo pobjedu protiv Obale Slonovače (89:77). Postigao je 24 poena (6/7 za tri) i uz to je imao 12 poena i četiri asistencije. Nadomestio je tešku povredu Raula Neta.