Poznati košarkaš Evan Furnije odgovorio na temu koja interesuje mnoge

Izvor: Tweet/ClutchPoints

Polemika da li je NBA šampion prvak svijeta ne prestaje da izaziva pažnju. Na temu koju je pokrenuo američki atletičar Noa Lajls odgovorile su mnoge NBA zvezde, "prozvavši" ga da ne zna o čemu priča. Očekivano, isto pitanje postavljano je ovih dana i na Mundobasketu, gdje ga je jedan novinar postavio NBA asu iz reprezentacije Francuske, Evanu Furnijeu.

Da li je NBA šampion ujedno i prvak svijeta? "Pokušavaš da izvučeš naslov?", nasmijao se Furnije, pa ipak odgovorio. "Mislim da je to pogled mnogih Amerikanaca. Pošto imaju najbolju ligu, da si automatski svjetski šampion. Mogu da razumijem taj ugao, ali lično, mislim da bi trebalo da budu samo NBA šampioni. Ako učestvujem na Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama, onda imaš pravo da se zoveš prvakom svijeta. Ja ih zovem NBA šampionom. Naravno, oni su najbolji tim, ali to je samo titula i nije veća stvar od toga. Njega razumijem odakle dolazi, jer je atleta i upravo je osvojio titulu prvaka svijeta. Samo je u pitanju naziv trofeja, to je to".

Noa Lajs postao je prošle nedelje zvanično najbrži atleta na svijetu i potpukao je svu konkurenciju, na globalnom nivou. Zato ne čudi njegov pristup i može da se apsolutno razume, kao što se isto tako može razumjeti i pogled NBA košarkaša, čiji su najbolji timovi zaista najbolji na svetu.