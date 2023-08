Ostoja Mijailović pričao je o Partizanu, pojačanjima, poreskom dugu...

Izvor: MN Press

Partizan uskoro počinje sa pripremama za novu sezonu. Zadržao je nosioce Kevina Pantera i Zeka Ledeja, doveo pojačanja iz NBA lige u vidu Pi Džej Doužera i Frenka Kaminskog i planira da se dodatno pojača u narednom periodu. Potvrdio je to predsednik kluba Ostoja Mijailović i najavio još dolazaka.

Smirio je navijače i poručio da sve ide svojim tokom. "Nismo žurili, iako je pritisak javnosti bio da se što pre napravi tim. Meni je ovo sedmi prelazni rok u Partizanu, sportski sektor radi na pojačanjima čini to pametno i pažljivo, očekujem da ćemo biti još bolji ove sezone. Ostale su nam još dve pozicije, radimo pametno i vredno. Niko ne mora da brine, važno je da nas zdravlje posluži, ostalo je do nas", poručio je Mijailović za "Mozzart sport".

Sve je krenulo od produžetka saradnje sa kapitenom Panterom. "Kevin je fantastičan čovek, svi smo hteli da ostane u klubu. Kada me je Zoran Savić obavestio da je skoro gotovo i da ide u Barselonu zamolio sam ga da zamoli agente i njega da sačekaju par sati sa odlukom i to su i uradili. Pitao sam ih šta su prepreke, kako možemo da okrenemo situaciju u našu korist. Zoran mi je preneo uslove, reagovali smo i ostao je. Ponosan sam na to što smo ga zadržali."

Nikola Mirotić bio je blizu dolaska u Humsku, ali je na kraju napravio zaokret i otišao u Armani. "Da je trebalo da dođe, bio bi tu, odlučio je drugačije i neka mu je srećan izbor. Nisam imao mogućnost da budem profesionalni sportista, da sam bio dve stvari u životu nikada ne bih propustio. Da ne igram za svoju reprezentaciju i da ne igram u Partizanu pred najboljim navijačima."

Vrlo brzo će biti poznate i cene sezonskih karata. "Cene će izaći za nekoliko dana, promenili smo tiketing provajdera, jer je bilo mnogo propusta u radu i žalbi navijača. Biće dosta noviteta. Svi smo želeli bolji tim, budžet će nam biti veći za 20 odsto u odnosu na prošlu sezonu i razumljivo je da će karte koštati nešto više, klub mora da zaradi novac na neki način. U ovom momentu ima više od 20.000 ljudi registrovanih za kupovinu sezonskih karata, žao mi je što nećemo imati dovoljan broj za sve."

Predsednik kluba potvrdio je da postoji nekoliko ciljeva. "Prvi je da pre starta sezone rešimo problem sa poreskim dugom. To je problem koji postoji više od dve decenije. Kod nas je svaki član Upravnog odbora ujedno i sponzor kluba i svi ti ljudi nam jako znače. Što se sportskih ciljeva tiče, oni su jasni - odbraniti trofej ABA lige i otići na Fajnal-for Evrolige", zaključio je Mijailović.