Terens Ros (32) mogao bi da postane novi košarkaš Partizana. Neko vrijeme već se spekuliše da je on na radaru crno-bijelih, a kontakti definitivno postoje. Ovog puta to je rekao ni manje ni više nego upravo on. Američki košarkaš priznao je da postoje šanse da dođe u tim Željka Obradovića.