Partizan i Crvena zvezda prave velike transfere i potpisuju zvučna imena, a nekadašnji šampion Evrope Ivo Nakić posebno se dotakao Fakunda Kampaca.

Srbija će ponovo imati dva tima u Evroligi, a Beograd će biti jedan od retkih evropskih gradova koji ima šansu da najbolje košarkaše na kontinentu vidi po dva puta u sezoni. Partizan se u elitno evropsko košarkaško takmičenje plasirao osvajanjem ABA lige, dok je Crvena zvezda naknadno dobila pozivnicu da se odmeri sa najboljima, pa su u skladu sa tim oba tima napravili respektabilne timove.

Iako do početka sezone ima još mnogo vremena i sigurno će biti novih pojačanja, euforija polako hvata navijače, ali i košarkaške radnike. Nekadašnji šampion Evrope sa Cibonom i Partizanom Ivo Nakić govorio je u podkastu "Jao Mile" o značaju dva kluba u Evroligi, rivalstvu koje postoji između Partizana i Zvezde, ali i dolasku Fakunda Kampaca u srpsku košarku!

"To rivalstvo je veliko i treba da postoji, ali ne treba prelaziti tu neke granice. To treba sve gledati pozitivno, da imaš dva kluba u Evroligi i u jednom gradu, da imaš konkurenciju dobru, da žele igrači da dođu ovde da igraju. Šta ćeš više od toga? Znači uzimaš ozbiljne igrače, kupiti Kampaca nije mala stvar! Ja mislim da ljudi nisu ni svesni toga. Kakav je on igrač, kakvo je on ime, gde je igrao, šta je osvojio... Ta dva kluba to zaslužuju, da imaju tu kulturu gde navijači znaju sa velikim igračima da se ponašaju. Imaš ti klubova, dovedu velikgo igrača, a oni... Malo ga potcenjuju. A ovde, stvarno, kad si igrač u ta dva kluba i kad igraš onda to već je neki ozbiljan status i ljudi ovde to znaju da cene", rekao je Ivo Nakić u podkastu.

Podsećamo, u prethodnoj sezoni dres Crvene zvezde nosili su Fakundo Kampaco i Luka Vildoza koji su bili velike zvezde u evropskoj košarci, dok je Partizan sa te strane imao Dantea Egzuma i Kevina Pantera. I u narednoj sezoni situacija će biti slična - Crvena zvezda će se osloniti na Šabaza Nejpira, Partizan na Pi Džej Doužera.

Ponovo će košarkaška Evropa sa mnogo pažnje gledati ka Beogradu, posebno jer su ove sezone i crveno-beli najavili napada na četvrtfinale Evrolige. Partizan je prethodne sezone stigao upravo do Top8 faze i tamo je zaustavljen od Reala, iako je budućeg šampiona Evrope imao "na konopcima" u trećem meču serije.