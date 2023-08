Srpski trener Dušan Alimpijević dotakao se perioda kada je sakupljao dragoceno iskustvo na treninzima u Fenerbahčeu Željka Obradovića.

Izvor: YouTube/screenshot/JaoMile podcast

Posle rastanka sa Crvenom zvezdom, Dušan Alimpijević imao je više slobodnog vremena koje je iskoristio na najbolji mogući način, a to je da uči od najboljeg u ovom poslu - od Željka Obradovića. Na klupu crveno-belih došao je u julu 2017. godine, a otišao je u maju 2018. posle finalne serije protiv Budućnosti iz Podgorice koju je srpski tim izgubio.

Novi trener Bešiktaša, koji je napravio veliki uspeh sa Bursom i u njoj postao najbolji trener Evrokupa, prisetio se svog iskustva u novoj epizodi podkasta kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića. Mladi srpski stručnjak podelio je svoje iskustvo kako je proveo sedam dana u Istanbulu i koliko je toga mogao da nauči od iskusnijeg kolege dok je bio na klupi Fenerbahčea.

Na konstataciju Ilića da je danas sve manje trenera starog kova koji su željni da podele znanje mlađim kolegama, Alimpijević se dotakao svog iskustva sa njim. "Prvo, ljudi nisu spremni da dele svoje znanje tako otvoreno. Druga stvar - vreme. Mi smo postali, nažalost, robovi. Verujem da sada treneri, onako, kad završe sa svojim obavezama hoće samo malo da odmore, da posvete, to malo vremena svojoj porodici. Gde će on sad da edukuje nekog tamo sad mladog trenera? Moram da ti kažem kada se nađeš na tim nekim seminarima, sa ljudima, i kada počneš da pričaš sa tim trenerima, tačno vidiš ko želi da deli znanje", rekao je Alimpijević.

Zatim se dotakao Obradovića. "Ja sam bio kod Željka. Zvao sam i pitao sam, u trenutku kada sam završio u Zvezdi - pošto sam imao višak slobodnog vremena - pozvao sam i pitao da li je moguće da se dođe, da se gledaju treninzi u Fenerbahčeu. U tom trenutku je to bilo sedam do deset dana, ne znam koliko sam beše bio... To ne može da stane u 15 klinika, to vreme sa njim na treningu, van treninga, u kancelariji, na pripremama. To je čovek koji ti zaista daje sve što želiš da čuješ. Neverovatna je ta energija, njegova harizma, posvećenost, da ti izađe u susret oko svega što apsolutno nema potrebu. To je nešto zaista posebno", zakružio je priču Alimpijević o aktuelnom treneru Partizana.

Za vreme rada u Bursi, Alimpijević je naneo crno-belima jako bolan poraz u nokaut fazi Evrokupa, a taj dvomeč obeležilo je i njegovo veliko poštovanje prema Obradoviću, koji ga je sa druge strane srdačno dočekao u Beogradu i sportski mu čestitao trijumf.