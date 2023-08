Dejan Milojević pričao je o treninzima, Draženu Petroviću, Nikoli Jokiću...

Dejan Milojević (46) dominirao je pod košem u igračkoj karijeri, tri ptua je osvojio ABA Ligu, dva pua bio najbolji strelac, ima tri titule u JUBA ligi, dok je kao trener osvojio i NBA ligu sa Golden Stejtom. Trenersku karijeru počeo je u Megi, osovojio je Kup sa timom i on je najviše radio sa Nikolom Jokićem na početku karijere srpskog centra iz Denvera.

Sada je u Voriorsima, radi u stručnom štabu Stiva Kera i upravo je pričao o tim razlikama. U načinu rada koji se sprovodio kada je on bio igrač i svemu što se radi sada. Prisjetio se perioda iz reprezentacije. "Ti svi kilometri trčanja su besmisleni, nisu to funkcionalne stvari koje radi košarkaš na utakmici. Pričao sam sa kondicionim trenerima koliko je to sve stvarno besmisleno. Pričamo o Beovuku 19999. godine, imam 21 dan rada na Kopaoniku bez lopte tri treninga dnevno, ujutru, popodne, uveče, trči se od jutra do sjutra, silni kilometri. To nije funkcionalno uopšte. Ovi igrači sada su spremniji,sa manje bolova, tada ako ne možeš, kažu odmah da nemaš čvrst karakter", počeo je Milojević razgovor u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Ne zaboravlja kako je zbog Dražena Petrovića završio u ogromnim bolovima, nije mogao da ustane iz kreveta. "Pričamo o fizičkoj pripremi, bilo je to pogrešno, čak i treninzi. Dražen Petrović je mnogo, mnogo uradio za košarku, jedan je od najboljih ikada. Sve te priče i legende o njemu mnoge od nas su uništile posle", izgovorio je Dejan.

Zastao je na kratko. "Sad ću da objasnim. Pričalo se da je Dražen trenirao osam sati dnevno, možda jeste, možda nije. Jedan Dejan Milojević tada kaže, ako može on, mogu i ja. Uvijek sam bio taj tip, da mislim da mogu sve. Ako može Dražen i ja ću. Uzmem i treniram po 8-9 sati dva-tri mjeseca. Idem u školu, treniram prije škole, posle škole, predveče. Četiri treninga po dva sata organizujem, jedan teretana, jedan individualni, dva timska. Raspadao sam se posle dva mjeseca. Ne mogu sebi da priznam da nešto ja ne mogu, a Dražen mogao. Ležim kući, cijelo tijelo mi drhti. Vidiš da ću da se razbolim, da se povrijedim. Nije normalno."

NAS SU UNIŠTILE PRIČE O DRAŽENU PETROVIĆU! Jokić to ne bi radio, bilo bi 'Alo bre, odoh ja kući, ne zanima me!"

Na kraju je uporedio sve to sa Nikolom Jokićem. "Ako mogu da nađem jedu dobru stvar, to je da su karakterno najčvršći mogli da prođu. Otpalo je mnogo ljudi koji nisu bili jaki po karakteru, ali mislim da bi napravili dobre karijere, da je neko imao malo razuma. Nikola Jokić tada ne bi postao ovo što je sada postao, ne bi to radio. BIlo bi 'Alo bre, odoh ja kući, ovo me ne zanima'", zaključio je Milojević.

