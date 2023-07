NBA liga reagovala posle haosa koji je napravio agent poznatog košarkaša!

Izvor: Profimedia

Demijan Lilard (33), plejmejker Portlanda, želi ovog ljeta da napusti Blejzerse posle 11 godina, ali to ne ide baš glatko. Dok se praktično mjesecima nagađa da on želi samo u Majami, njegov tim ipak ne dobija ponudu sa Floride koja bi mu se svidjela. Zato su sve češće i drugi timovi uvedeni u razgovor o sedmostrukom Ol-staru i NBA liga je morala da reaguje dok uveliko nastaje haos oko "Dejma"

Iako je Lilard vezan za Portland ugovorom do 2025. godine i iako još nije javno rekao da hoće da napusti Oregon, niti da hoće samo u Majami, po svemu sudeći sve to je činio njegov agent, Aron Gudvin. To se, očekivano, nije svidjelo rukovodstvu NBA lige i zato je poslala pismo na adrese svih 30 generalnih menadžera krajem prošle nedelje. U tom pismu, NBA lige je najjasnije stavila do znanja šta se smije, a šta se ne smije, uz objašnjenje da je već obavila razgovor sa igračem i njegovim menadžerom.

"Poslednji novinski natpisi otkrivaju da je agent Demijena Lilarda, Aron Gudvin, zvao više NBA timova da ih upozori da ne pokušavaju da trejdom dobiju Lilarda, jer je Lilardova jedina želja da bude trejdovan u Majami. Gudvin je takođe iznosio javne komentare koji su sugerisali da Lilard u slučaju trejda u drugi tim neće ispuniti do kraja obaveze propisane njegovim ugovorom".

Izvor: Profimedia

"Razgovarali smo sa Gudvinom i Lilardom i razgovarali smo sa nekoliko NBA timova sa kojima je Gudvin pričao. On je negirao da je tvrdio ili navodio bilo koji tim na zaključak da će Lilard odbiti da igra za njih. Gudvin i Lilard su nas uvjerili da će Lilard do kraja ispuniti svoje obaveze u skladu sa ugovorom, u slučaju bilo kakvog trejda. Timovi koji su u pitanju su dostavili opis svojih razgovora sa Gudvinom i oni su uglavnom, mada ne potpuno, u skladu sa onim što nam je Gudvin kazao"

"Savjetovali smo Gudvina i Lilarda da će NBA liga kazniti Lilarda za bilo koje komentare upućene timovima, privatne ili javne, a koji sugerišu da on neće ispuniti obaveze iz ugovora u slučaju da bude trejdovan. Takođe smo savjetovali i Sindikat igrača da će bilo kakav sličan komentar igrača ili nekog agenta takođe biti kažnjen", navedeno je u pismu do kojeg su došli pojedini američki mediji.

Pismo je potpisao Den Rub, izvršni potpredsjednik NBA lige. Prema propisima, najveća kazna koju NBA liga u ovom slučaju može da izrekne je 150.000 dolara, a Lilardov agent je slične komentare iznosio i javno, u razgovoru sa medijima.