Evroligaška bomba je eksplodirala, Kemba Voker (33) došao je iz NBA lige. Potpisao je za Monako i biće sigurno jedan od najvećih superstarova u predstojećoj sezoni elitnog takmičenja. Jedan od "krivaca" za ovu odluku je novi plejmejker Crvene zvezde Šabaz Nejpir, on je imao veliku ulogu u svemu ovome.

Otkrio je detalje toga i Kemba. "Čuo sam samo dobre stvari o Evroligi, imam mnogo prijatelja koji ovde igraju. Jedan od mojih saigrača sa koledža i najbližih prijatelja Nejpir mi je dao dosta savjeta prilikom donošenja odluke. Jedva čekam da izađem na teren i da zaigram", poručio je Nejpir.

Ispričao je i zašto je baš izabrao francuski tim. "Klub je pokazao veliko interesovanje i želio sam da budem dio tima koji vjeruje u mene. Menadžment je osjetio da mogu da im pomognem da dostignu neki novi nivo i to me je ubijedilo. Želim da igram na tom najvišem nivou i baš to mogu ovdje."

On je odabrna kao 9. pik na draftu 2011. godine i igrao je za Šarlot, Boston, Njujork i Dalas, četiri puta bio je i učesnik Ol-stara. "Smatram da sam imao uspješnu karijeru i mislim da mnogi nisu očekivali da ću neke stvari da ostvarim kada sam tek došao u NBA. Ponosan sam na sve, na plodove mog napornog rada. Volim košarku i moja opsesija je da budem bolji iz godine u godinu, da rastem i da budem najbolji mogući saigrač."

Veliko je pitanje da li bi uopšte došao u Evropu da nije bilo povreda u poslednjih nekoliko godina. "Težak period je iza mene i želim da ostavim sve to iza sebe. Zato naporno radim i treniram, volim ovu igru i ne želim da odustanem. Mislim da moje vrijeme nije isteklo i želim da se borim dokle god mogu. Želim da se zabavim, imam sjajnu priliku za to u Monaku i želim da pomognem ekipi da izgradimo nešto zajedno", zaključio je Voker.

