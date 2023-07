Srbija će na Svjetskom prvenstvu igrati bez Nikole Jokića i Vasilija Micića.

Selektor Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak reprezentacije pred Mundobasket, a na njemu nema dvije velike zvijezde. Kao što je bilo i najavljeno, Nikola Jokić i Vasilije Micić nisu dio tima tima koji će se boriti na Svjetskom prvenstvu, a selektor Srbije posebno je govorio o njima dvojici na konferenciji za medije.

Pred okupljenim novinarima Pešić se osvrnuo na razgovore koji je vodio sa centrom Denvera i novim plejmejkerom Oklahome, koji su mu objasnili da neće obući dres Srbije!

"Dugo smo razgovarali na tu temu sa njim. On je zamolio da ove godine preskoči. Imao je tešku sezonu sa mnogo povreda, nekoliko njih koje su ga izbacile iz ritma. Potpisao je novi ugovor, tri nedelje je bio u Juti, pa u Las Vegasu. Obnovio je povredu ramena i fizički nije u dobrom stanju", rekao je Pešić i zatim prokomentarisao situaciju sa Nikolom Jokićem: "Obavljeno je nekoliko razgovora, to su bili razgovori najbolji koje sam imao sa igračima. Istrošio se i mentalno i fizički, nije spreman da preuzme odgovornost. Nije na spisku! Ja bih voleo da pričamo o igračima koji su na spisku, a vidjećemo kasnije da li će vas to zanimati."