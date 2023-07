Džejms Naneli igraće za Partizan bar još jednu sezonu!

Izvor: MN Press

Amerikanac Džejms Naneli potpisao je novi ugovor sa Partizanom! Važan član šampionskog tima Željka Obradovića nosiće crno-belo i u sezoni 2023/24, čime je nastavljena serija potpisa zaslužnih starosedelaca u Humskoj, na čelu sa vodećim tandemom Kevin Panter - Zek Ledej. Uz američki trio, sigurno je da će sledeće sezone Partizanov dres nositi i Aleksa Avramović, koji je takođe produžio ugovor, a navijači svakodnevno očekuju i da odjekne najveća bomba prelaznog roka - dolazak Nikole Mirotića.

"Krilni košarkaš iz Kalifornije će nositi crno-beli dres sa brojem '21' i u sezoni 2023/24. Džejms Naneli ostaje u Partizanu! KČovek koji je u sezoni za nama postigao mnogo odlučujućih koševa, ostaje deo Parnog valjka koji će u nastupajućoj sezoni braniti boje Partizana u domaćim, regionalnom i evropskim okvirima", saopštio je klub.

Naneli je došao u Partizan prošle godine kao evroligaški šampion sa Fenerbahčeom i potvrdio je tu reputaciju. U svojoj 34. godini ponovo će biti jedan od važnijih igrača Željka Obradovića, sa kojim je sa velikim uspehom sarađivao i u Turskoj, a sudeći prema poslednjim vestima sa tržišta, u nastupajućoj sezoni cilj bi mogao ponovo da im bude isti kao u Istanbulu - napad na titulu prvaka Evrope!

Naneli je evropsku karijeru započeo pre više od 10 godina u dresu Kavale, potom je pokušao da se domogne NBA lige kroz razvojni tim Detroit Pistonsa, stigao je do Atlanta Houksa i Filadelfije, ali je 2014. ponovo došao na Stari kontinent i zaigrao za Estudijantes. Potom je bio član Makabi Ašdoda, Skandonea, Fenerbahčea, opet je otišao u Ameriku i igrao za Minesotu i Hjuston, pa je 2019. stigao u Armani, otputovao i do Kine i do Šangaj Šarksa, posle kojih je ponovo bio član Fenerbahčea. Nakon toga je još jednom stigao kući i obukao dres Nju Orleans Pelikansa, pa je 2021. stigao u Makabi i godinu kasnije u Beograd, gde je brzo postao jedan od ljubimaca navijača.