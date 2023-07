"Zapalio" je navijače Partizana ovim gestom, ali još uvijek se čeka da se vidi da li je to značilo ono što se "grobari" nadaju da jeste.

Izvor: Profimedia

Aleksa Avramović je potpisao novi ugovor, potom se pojavila vijest da je Partizan spreman da dovede Nika Kalatesa, a onda je "grobare" zapalio jedan tvit u kome nije bilo nijedne riječi! Oglasio se Džejms Naneli i nagovijestio da je spreman da ostane u Beogradu.

On je u svom tvitu samo postavio ruku koja je digla dva prsta, a to ipak mnogo govori. Kako MONDO nezvanično saznaje on će potpisati novi ugovor sa Partizanom, a upravo ta dva prsta su zagonetka koju nije teško riješiti.

Svi nosioci igre koji su produžavali ugovore sa Partizanom činili su to na dve godine. Prvo kapiten Kevin Panter, potom krilni centar Zek Ledej, a onda i miljenik publike Aleksa Avramović, Sada je spreman da to učini i Džejms Naneli što ne znači samo da Partizan ima velike planove za sledeću sezonu, već je jasno da je Željko Obradović spreman da na duže staze zadrži okosnicu ekipe.

✌ — James Nunnally (@allornunn21)July 5, 2023

U sezoni iza nas Naneli je stigao u Beograd nakon dvije godine provedene u Makabiju iz Tel Aviva. U Evroligi je prosečno bilježio 9,3 poena uz 1,9 skokova i 1,7 asistencija, dok je u ABA davao 8,7 poena uz 2.2 skoka i 1,8 asistencija po meču. Sa Željkom Obradovićem se odlično poznaje jer su sarađivali i u Fenerbahčeu, a statistika ne odražava dovoljno koliko je bitan za Partizan.

On je bio igrač koji je "širio" teren i omogućavao Lesoru i Ledeju da postižu poene ispod koša, ali je takođe u nekim od najvažnjijih utakmica sezone postizao šuteve za pobjedu i davao trojke koje su menjale tok meča. Sada se čeka da se ova saradnja ozvaniči i da Naneli i zvanično ostane u redovima šampiona ABA.

