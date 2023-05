Budućnost Voli u utorak dočekuje Crvenu Zvezdu u drugom meču polufinala Admiralbet ABA lige

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Mijović:

"Mislim da je vrlo važno da shvatimo da se u Beogradu desio jedan težak poraz, razlika koja sigurno nikome nije prijatna. Način na koji smo odigrali, način na koji smo odgovorili na Zvezdinu agresiju, na taj neki osnovni kvalitet koji oni imaju, sve je to otišlo u jednom pravcu kojim mi nismo ni najmanje zadovoljni.

Međutim, to je na kraju 1 - 0 u seriji, pobjeda od pola koša, pobjeda od 38 razlike, sve se to broji 1-0. Mi ovaj period pokušavamo da iskoristimo da se pripremimo što je bolje moguće. Ozbiljan je broj velikih stvari koje smo radili ispod svakog nivoa. Prevashodno tu mislim na igru u odbrani, na odgovornost našu prema tranzicionoj odbrani u prvom redu gdje apsoultno nismo odradili dobar posao u situacijama jedan na jedan u završecima njihovih napada, gdje smo i na bekovskim i unutrašnjim pozicijama gubili ljude kroz situacije jedan na jedan. Oni su to iskoristili znalački, uveli utakmicu u apsolutnu kontrolu i na kraju više nego zasluženo istu dobili.

Mi moramo da odgovorimo prevashnodno fizički mnogo bolje nego što je to bio slučaj u Beogradu, da izađemo mnogo hrabrije, da izađemo intenzivnije i da pokušamo da odigramo jedan dobar meč, jedan otvoren meč u kojem želimo da tražimo svoje šanse za pobjedu.

Zvezda je tu svoju snagu, talenat, kvalitet koji ima pokazala u tom prvom meču,. Na nama je da pokušamo da taj kvalitet umanjimo. Za to će nam biti potrebna jedna izuzetna fokusiranost, izuzetna koncentracija, nakon toga intentizet i energija ne bi li u tom djelu parirali Zvezdi a ako u tom djelu uspijemo da pariramo onda mislim da možemo da postavimo jednu bazu za dobro odigran meč i na kraju da pokušamo da ih poremetimo u namjeri da ovdje slave, a da sa druge strane učinimo sve da zaštitimo domaći teren i da pokušamo i damo sve od sebe da se serija vrati u Beograd."