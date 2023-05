Partizan u Madridu juri pobedu za plasman na završni turnir u Kaunas.

Partizan je na korak do fajnal-fora Evrolige. Dve šanse propustio je u Beogradu, treću ima na mestu gde je dva puta slavio na početku četvrtfinalne serije - u Madridu. Jedan od najtežih koraka u svetu sporta, protiv Reala na njegovom terenu. Ulog je jasan, sve se zna i sada je momenat da pokaže od čega je satkan i da može još jednom da baci kralja na kolena.

Nema nikakvih tajni između srpskog i španskog tima, biće im to ukupno sedmi meč ove sezone, računajući i ligaški deo elitnog takmičenja, a peti u ovoj seriji. Novu šansu neće dobiti ni jedni ni drugi, sezona staje u 40 minuta i pored "vize" za Kaunas nosi i ulazak u istoriju. Nijedan gostujući tim nije slavio u "majstorici" plej-ofa Evrolige, ali u isto vreme nijedan tim nije uspeo da prođe kada je imao 0-2 u seriji. Biće ispisane nove stranice istorije u glavnom gradu Španije, a Barselona čeka rivala.

Znaju dobro svi u crno-belom taboru šta je ulog i šta trijumf nosi. "Nema šeste utakmice, to je valjda dobro, neko će na fajnal-for. Svašta se nešto izdešavalo u ovoj seriji, pričali smo, videli šta nije valjalo i znamo šta treba da popravimo. Velika želja postoji, ovo je meč koji direktno vodi u polufinale. Statistke postoje, ta pravila su tu da bi se menjala, videćemo šta će biti posle meča, sve staje na jednu loptu, jedan skok, jedna odbrana, dobro postavljanje, sve su to faktori koji utiču na ishod", poručio je Željko Obradović.

KAD I GDE SE IGRA?

Meč se igra u Madridu, u "Viznik centru" i počinje u 21 čas. Prethodna dva puta kada je Partizan igrao na tom mestu pobedio je, sada ćemo videti kakve će sreće biti.

GDE JE PRENOS?

NamePARTIZAN - REAL UROŠPrenos je na televiziji Sport klub. Kao i obično tekstualni prenos možete da pratite na MONDU. Uz to navijači će i na Kalemegdanu moći da gledaju duel kao i sve duele do sada.

KO SUDI?

Peti meč između Partizana i Reala sudiće Boris Rižik (Ukrajina), Olegs Latiševs (Letonija) i Mehdi Difala (Francuska). Interesantno je da su sva trojica već bili arbitri u ovoj seriji, Rižik i Difala su, uz Emina Mogulkoča (Turska) sudili četvrti meč u Beogradu, dok je Latiševs bio na drugoj utakmici u Madridu koja je prekinuta zbog opšte tuče, tada je glavni sudija Sreten Radović (Hrvatska) doneo odluku da pošalje igrače u svlačionicu na oko dva minuta pre kraja.

KEVIN PANTER - ON JE KLJUČ!

Četiri dosadašnja meča pokazala su od koga sve zavisi - od Kevina Pantera! U prvom meču dao je 26 poena, uključujući i trojku za pobedu, u drugom je dao 14, a onda ga zbog svega što se tada desilo i suspenzije nije bilo na dva duela u Beogradu, oba je srpski tim izgubio. Sada se vraća, biće na parketu i njegov povratak plaši čak i Ćusa Matea i Madriđane.

"Panter je sjajan igrač, može da 'otključa' neke stvari na terenu, da kreira svoj šut, da kreira za druge, privlači veću pažnju odbrane i to pomaže drugim igračima da budu otvoreni, promeniće sigurno neke stvari na parketu", poručio je Matijas Lesor koji će u reketu voditi veliku borbu sa Valterom Tavaresom.

PROBLEMI U BEGRADU, REŠENJE U MADRIDU!

Partizan je u prva dva meča odigrao gotovo savršeno, imao je odgovor na sve. U druga dva ogroman problem pravila je zonska odbrana Reala. Šut nije služio crn-bele, osim Zeka Ledeja gotovo svi ostali promašivali su, posebno Dante Egzum (5/11 za dva, 1/8 za tri u trećem i četvrtom meču) i Džejms Naneli (3/13 za dva, 3/8 za tri u trećem i četvrtom meču), zbog povrede nije mogao da pomogne Aleksa Avramović. Rešenje za zonsku odbranu je prosto - šut.

Željko Obradović je kao ključ istakao "bolji protoko lopte, uzimanje lakih šuteva i poverenje u sopstvene mogućnosti", a upravo je ta dodatna dimenzija ono što donosi povratak Pantera na parket. "Njegova igra je savršena za ono što pokušavamo da uradimo, oni igraju zonsku odbranu, Tavares ostaje u reketu, ovako će morati da izlazi na šuteve, to otvara neke druge stvari za nas i značiće nam mnogo, on je naš kapiten", istakao je Egzum. Jasno je da će crno-beli pokušavati što više da izvlače Tavaresa iz reketa i da ostavljaju prostor za prodor, a za to je potrebno da pogađaju, da izbace rivala iz zone komfora i da ih dodatno unervoze.

ISTORIJA

Odigraće Partizan i Real 23. meč, španski tim je uspešniji, upisao je 17 pobeda. Međutim, ono što je Željkova ekipa uspela u ovoj sezoni daje dodatno samopuzdane. Crno-beli su pobedama u Madridu srušili tradiciju, pošto su prvi put pobedili "kraljevski klub" na gostovanju.

Od pet pobeda, dve je Partizan ostvario u gostima i to obe krajem aprila. Može li i treća da bude u kratkom vremenskom razmaku? Odgovor će stići vrlo brzo, samo jedan tim odlazi na fajnal-for i tamo ga već čeka Barselona koja je sa 3-0 rutinski završila posao sa Žalgirisom...