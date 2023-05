Selektor Srbije smatra da je Real ekipa koja ne može da odgovori na neke aspekte igre Partizana.

Izvor: Youtube/Sport klub

"Kad su me pitali ja sam rekao super, to je dobro što Partizan igra sa Madridom, jer ja ne vjerujem Madridu. Ne kao klubu, nego sa svim time što se u Madridu dešava zadnjih dvije do tri godine. Različiti su razlozi zašto su oni došli u tu situaciju", počeo je Svetislav Pešić kada je upitan za petu utakmicu Partizana i Real Madrida koja se igra u sredu.

Nakon dvije pobjede "crno-bijelih" u Madridu "kraljevski klub" savladao je Partizan dva puta u Beogradu i sada sve staje u jedan meč. Ipak, selektor Srbije kaže da je ovo tim Reala koji je u tranziciji i koji pokušava da se osvježi.

"Sa Lasom su počeli da osvježavaju tim sa Alosenom i Abaldeom, dva najtalentovanija igrača koja sam ja htio da dovedem u Barselonu pa se nismo dogovorili sa mojim šefovima u Barseloni. Nažalost Alosen se povrijedio i evo već godinu dana ne igra. To je najbolji mladi plejmejker koji je iz Saragose došao tamo. Abalde nikako da se ustali i on stalno ima neke povrede", otkrio je Pešić za "Sport klub".

A ono šta on vidi kao problem Reala je starost sastava. Tu ima mnogo znanja, kvaliteta, iskustva, ali nema fizike, atletike, trke...

"To je jedna stara ekipa, naravno sa ogromnim znanjem, da ne govorimo o Ljulju i Rudiju. Iza njih stoji karijera, pobjede, uspjesi, ne samo u Španiji. Ali izraubovana ekipa. Pobijediti i takvu ekipu u tim uslovima na strani je teško, ali to je Partizan uspio. Zašto? Jer su u te dvije utakmice bili bolje pripremljeni, imali su taj kontinuitet veoma dobrih igara, pobjeđivali su veoma dobre protivnike. Ostvarili su kontinuitet, to je druga godina zajedničkog rada. Tu se sve poklopilo, ne u smislu sreće nego kontinuiteta, rada", dodao je on.

Poslije svega što se desilo u toku ove serije, od velike tuče na drugom meču, suspenzija igrača, pa do tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar pred treći meč serije, Partizan je zaista prošao mnogo toga.

"Gledano sa mog aspekta fantastična igra ali s obzirom na ukupnu situaciju ne veliko iznenađenje. Poslije toga se desilo dosta stvari nepredvidljivih koje su ipak išle na štetu Partizana. Šta je Madrid pokazao u Beogradu? Ono što je odlika velikih klubova, da mogu iz teške situacije da se vrate i pobjede onu prvu utakmicu. To je ekipa stara, mnogo povrijeđenih igrača, i u svjetlu toga vidim i ovaj peti meč. Namazani su, iskusni su, koriste sve slabosti protivnika, znaju da istaknu prednosti, da sakriju slabosti, kao ove mlade dame kada krenu ujutru u šoping. Kada ih vidiš prije šopinga i u šopingu, dvije različite face. Znači sposobna da zamaskira ono što nema, a istakne ono što ima. Tako i Real Madrid zna da sakrije ono što objektivno nema, a nema atletiku, fiziku i tako dalje, za jednu intenzivnu igru", zaključio je Pešić.