Željko Obradović će sa Partizanom osvojiti Evroligu uveren je Bojan Janjić.

Željko Obradović će sa Partizanom osvojiti 10. evroligašku titulu. Ubeđen je u to Bojan Janjić, trener odbojkaša crno-belih i čovek koji obožava košarku i stalno dolazi na mečeve u beogradsku "Arenu". Pre meča sa Real Madridom pričao je o odnosu koji ima sa trofejnim stručnjakom, ljubavi koju gaji prema klubu, navijačima...

Uveren je da će Željko upisati dvocifren broj evropskih trofeja. "Partizanovac sam, košarka mi je omiljeni spor, porodica cela mi je košarkaška. Oni svi uspesi sa reprezentacijom, njegovi privatni uspesi van Srbije, devet Evrlige. On je čudovište, kada pogledate sve te najveće igrače koje je trenirao i kako pričaju o njemu, to je fascinantno. Vratio se u Partizan, to je više od surovog profesionalizma. Duboko verujem, kao što smo svi verovali da Mesi mora da osvoji Svetsko prvenstvo, da je negde to zapisano, iako Argentina nije favorit. Da Željko zaokruži tu 10. titulu sa Partizanom. Možda to ne bude ove, možda bude sledeće godine, ali mislim da mora, da je to ta priča koja se piše", rekao je Janjić u podkastu "Miljanov korner".

Imao je samo reči hvale na račun Obradovića. "Fascinira me njegov kontinuitet pre svega, retki su primeri da treneri imaju toliko uspeha. Neko osvoji tri-četiri, pet godina, Željko traje 30 godina. Ne osvoji svaku, ali koliko fajnal-forova, titula, kupova u tim ligama gde je bio. Sebe drži mladim, ja sa 40 godina osećam generacijski jaz sa onima od 20 godina. On ima te mlade igrače i to se ne vidi."

Ispričao je i kako je zahvaljujući Mlađanu Šilobadu uspeo da ostvari veliku životnu želju, da upozna Željka. "Jedan dan stiže mi poruka od Šilobada da dođem sutradan u pet popodne u Arenu da upoznam Željka. Ja sam došao već u pola 4, da ne zakasnim. Inače sam pušač i popušio sam paklu cigareta dok sam čekao, od te treme. Stvarno mu se divim, toj energiji, sve mi je neverovatno, vidi se njegov pečat, ta ludačka energija između igrača, on to gradi."

Ispričao je i kako je tekao razgovor od oko sat vremena. "Ostalo mi je upečatljivo, to, njegov sistem rada. Nije to neka tajna, rekao mi je da moraš da imaš odgovor na svako pitanje igrača, moraš da budeš pripremljen na njih i moraš da budeš čovek. Taj odnos se na kraju vrati. Pričao mi je milion anegdota, koje ne bih otkrivao, kako je sarađivao sa najvećim zvezdama uspevao da ih 'kupi', da se vežu sa ljudske strane, da mu veruju i to se na kraju vrati."

Imao je poruku za navijače pred treći meč četvrtfinalne serije Evrolige protiv Reala koji se igra u Areni (20.30). Ne želi da tenzije preovladaju posle tuče u Madridu. "Celu tu negativnu energiju koja se oseća, da se prenese na ljubav prema Partizanu i da ih 'oderemo' sa 30 razlike. Nadam se da incident neće poremetiti sve. Biću u Areni i bilo bi bitno da ne postoji revanšizam sa tiribna, na terenu sigurno neće biti. Treba da budemo pametni, može da se zviždi do sutra, samo da bude košarkaški spektakl, pobeda nedostaje do fajnal-fora", zaključio je Janjić.