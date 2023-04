Trener Partizana o dramatičnoj pobedi i "overi" prvog mesta na tabeli ABA lige

Izvor: YouTube/Budućnost VOLI

Partizan je posle neverovatne drame pobedio Budućnost u Podgorici, sačuvao trijumf nakon što je ispustio "plus sedam" poena prednosti na 63 sekunde pre kraja, a potom i "plus 4" na devet sekundi pre kraja. Kapiten Kevin Panter ubacio je slobodno bacanje u poslednjim trenucima i "overio" prvo mesto pred plej-of, što znači da će tim Željka Obradovića imati prednost domaćeg terena kroz čitavu borbu za titulu. Najbolji igrač Budućnosti Erik Grin ubacio je 31 poen i postigao pet trojki pred "Žocom", sa kojim je radio u Fenerbahčeu, ali njegovi hici u poslednjem minutu nisu bili dovoljni da Podgoričani naprave potpunu senzaciju.

"Prvi utisak je najvažniji, da čestitam igračima što smo završili sezonu na prvom mestu pred plej-of. To je veliki cilj pred nama, znali smo da će biti teško protiv Budućnosti, s tim da smo odigrali dobro prvo poluvreme, ali smo uvek bili najdekoncentrisaniji kad smo imali najveću razliku. I naravno, Budućnost je tim koji se bori, vraćali su se nekim teškim šutevima koje je pre svih ubacio Erik Grin, koga naravno veoma dobro poznajem, jer je bio moj igrač. A, ako ti jedan igrač da 31 poen i ima sam dve asistencije, onda je jasno koliko smo slabo branili njegovu igru 'jedan na jedan' i koliko smo mu dozvoljavali da u nekim situacijama i lako poentira, a nekad i da ubaci preko ruke, što je veoma teško", rekao je Obradović posle meča.

"Žoc" je kritikovao propuste svog tima u završnici: "Ekipa koja pretenduje da nešto napravi ne može sebi da dozvoli da na sedam razlike primi tri poena, posle prodata lopta, nameran faul... Posle primimo koš uz faul na četiri razlike. Sve to je uticalo na završnicu, a na kraju je ubačen penal odlučio. Normalno, čestitam ekipi Budućnosti na svemu što su pokazali i da im poželim sve najbolje u plej-ofu. Kao i uvek, hvala podgoričkoj publici na veoma toplom dočeku".

Bio je upitan Obradović i za veliki broj promašenih slobodnih bacanja - čak 12 iz 30 pokušaja. "To je stvar koncentracije, ako visoki igrači šutiraju kao Lesor (5/10) i Smailagić (0/4) večeras, šta onda da se priča? Kad si na liniji slobodnih bacanja i ne možeš da ubaciš penal, ima lek i za to. Na treningu se reaguje, svaki promašeni penal zna se šta znači, radićemo i na tome. Ponavljam, te stvari koje su nam se dogodile na pozitivnom rezultatu... To je nemoguće da se događa. Igrači sa tim iskustvom ne mogu to sebi da dozvole. To sedam dana pričamo. Kad izađeš na teren, kad se nacrta šta ćeš da odigraš, odigraj samo to, ispoštuj i sve će da bude u redu. Ali to je ekipa koja ima samo dva poraza u ABA ligi. Možda je svima već u glavi taj Real Madrid i onda stvarno nije lako. Pokušavam da nađem način da ih probudim. Sutra ujutru imamo trening. Imamo let u pola devet i idemo pravo u salu. Moramo da pripremamo utakmicu, neće biti ubijanje, ali imamo utakmicu da pripremamo. Imamo već sve pripremljeno, da im damo glavne informacije o Realu, malo da se istegnu, da vidimo da li su svi OK što se tiče povredica, ali dobro", izjavio je Obradović.

"Žoc" je ponovio zašto neće da priča o Real Madridu. "Neću da pričam o Realu do veče pred put, a to je u ponedeljak uveče. Zašto? Jer oni imaju brdo povređenih igrača, igrača koje odmaraju, izlaze iz povreda. Oni u nedelju uveče igraju protiv Huventuda u Badaloni. Kad to odgledamo ko je i šta je, moći ću da kažem nešto više".