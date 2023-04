Predsednik Partizana Ostoja Mijailović zvanično se oglasio povodom nemilih događaja na meču Real Madrida i Partizana.

Izvor: MN Press

Nakon skandala u meču Real Madrida i Partizana posle koga je utakmica prekinuta oglasio se i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović. On je istakao da je uprkos svemu Real Madrid prijateljski klub i da će biti dočekan otvorenih ruku u Beogradu.

Treći meč četvrtfinalne serije Evrolige na programu je u utorak, a još ranije je veliki navijač Partizana muftija Mustafa Jusufspahić istakao da će igrači Reala biti sjajno dočekani u "Areni".

"Veličanstvene dve pobede u Madridu, česetitam igračima i stručnom štabu na izborenim rezulatatima. Incident koji se dogodio na samoj završnici utakmice nije uticao na kranji rezultat, to je za nas izuzetno važno. Fer i sportski smo izborili dve velike pobede u Madridu. Ispisujemo nove stranice bogate klupske istorije, nećemo dozvoliti da jedan trenutak umanji naš veliki uspeh. Oborili smo sve rekorde, pomeriili granice košarke, nastavićemo i dalje da ih pomeramo. Real je istorijiski naš prijateljski klub, jedan od najvećih klubova na svetu, bez obzira na nemilu situaciju dočekaćemo ih krajnje prijateljski. Proživeli smo lepe trenutke ove sezone do sada, posle mnogo godina, sve je u našim rukama, uspeh nas tek očekuje. Naše najjače oružije pored ove sjajne generacije momaka, su naši navijači, najbolji košarkaški navijači na svetu! Svi do jednoga dočekajmo gospodski ekipu Reala, svima želim dobrodošlicu u Beograd, centar evropske košarke. Živeo Partizan!", navodi se u izjavi Ostoje Mijailovića.

Nakon tuče i povrede Dantea Egzuma oglasili su se redom treneri obe ekipe, Rudi Fernandez kao kapiten Reala, zatim Serhio Ljulj koji je sve to započeo, pa na kraju i Geršon Jabusele koji se najružnije poneo u celoj situaciji. Evroliga je izdala kratko saopštenje, a sada se čekaju kazne za izgrednike, kako od strane takmičenja tako i od strane samog Real Madrida.