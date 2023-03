Trener Partizana podiže "borbenu gotovost" crno-belih pred najvažniju fazu sezone.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

S obzirom na odlaganje utakmice Budućnost - Partizan, igrači Željka Obradovića dobili su slobodan vikend posle velike pobede protiv Efesa i iskoristili su ga da napune baterije pred najvažniju fazu sezone. Od ponedeljka oni su opet u ritmu treninga i spremaju se za petak i duel protiv lidera tabele Evrolige, Olimpijakosa.

Na početku važne radne nedelje crno-belih, Željko Obradović je u izjavi za klupsku televiziju rekao da nema prostora za samozadovoljstvo uprkos seriji sjajnih rezultata i pozvao je sve da budu potpuno fokusirani. "Predstoje nam najvažnije utakmice sezone. Nemamo nikakav razlog za bilo kakvu euforiju. Ovo je sad rasplet i u Evroligi i u ABA ligi. Nadamo se da ćemo oba takmičenja završiti pozitivno, odnosno da ćemo imati priliku da nastavimo takmičenje u Evroligi, jer smo u takvoj situaciji da zavisi od nas, ali biće veoma teško. Igramo protiv četiri tima koji su u ovom trenutku prvoplasirani u Evroligi - Olimpijakos, Barselona, Real i Monako. Tu je i Panatinaikos, koji je veliki klub, kako god da izgleda u ovom trenutku. Juče sam gledao utakmicu Panatinaikosa i Olimpijakosa, koja je završila dva razlike za Olimpijakos, i oni pokušavaju da rade neke nove stvari pod novim trenerom. Ne možemo da pričamo u odnosu na ta četiri tima i da će Panatinaikos biti nešto lakše", rekao je Obradović.

"Žoc" je govorio i o ABA ligi, podsetivši na to da će crno-beli u naredne tri utakmice biti bez suspendovanog Matijasa Lesora. Francuz će zbog udaranja Filipa Petruševa morati da propusti duele protiv Cedevita Olimpije, FMP-a i Igokee, a vratiće se za poslednja dva susreta ligaškog dela, protiv Zadra i Budućnosti u gostima.

"U ABA ligi imamo situaciju da igramo bez važnog igrača tri utakmice, a onda imamo teška gostovanja Zadru i Budućnosti. To poziva na maksimalni oprez i nemamo nijedan razlog da mislimo da je to razlog za neko samozadovoljstvo, bez obzira na to što smo odigrali u zadnje vreme dosta dobrih utakmica. Ne, upravo obrnuto, svi alarmi treba da se upale u ovom trenutku, da sada tek treba da počnemo da imamo najveću koncentraciju i da ovo malo što možemo da radimo na treningu da iskoristimo vreme da se pripremamo. Pred Olimpijakos imamo četiri treninga, a posle toga dolazi standardno trening na dan, trening na dan utakmice, dakle dan i po i igraj. Nema kukanja, tako je nama, tako je i svima", dodao je Obradović i zaključio porukom i za navijače: "Imamo veliku želju i znamo da ćemo imati veliku podršku navijača u ovim utakmicama i neka svako pokuša da da svoj maksimum".

Partizan je trenutno lider na tabeli ABA lige, a u odličnoj je poziciji i u borbi za plasman u Top 8 Evrolige: