Ostoja Mijailović otkrio je i kako Partizan dovodi igrače i kakav proces postoji unutar kluba.

Izvor: MN Press

Partizan se nalazi u seriji odličnih rezultata, blizu je plasmana u top8 Evrolige i u ABA ligi preuzeo je prvo mesto posle pobede protiv Crvene zvezde. Pod komandom Željka Obradovića ekipa beleži odlične rezlutate i želi tako i da nastavi. Jedan od ključeva uspeha bila je i dobra selekcija pojačanja, tema o kojoj je pričao predsednik kluba Ostoja Mijailović.

Kako crno-beli dovode igrače? I kako izgleda komunikacija između predsednika, trenera i sportskog direktora Zorana Savića? Otkrio je te detalje prvi čovek kluba i ispričao kako sve to funkcioniše. "Sve kreće od trenera, on prvi kaže koji profil igrača mu je potreban. Sportski direktor onda istraži tržište, vidi kakve su mogućnosti. Onda trener napravi analizu sa svojim stručnim štabom oko karakteristika igrača, zdravstveni bilten, vrline, mane i sklapa mozaik. Tako ide, od igrača do igrača", počeo je Mijailović priču za klupsku televiziju. Crno-beli su na početku sezone doveli Dantea Egzuma, Danila Anđušića, Džejmsa Nanelija, Tristana Vukčevića i Janisa Papapetrua, dok je tokom godine došao Vladimir Brodzijanski koji se nije snašao.

Nastavio je sa objašnjenjem narednih koraka. "Kada se trener odluči za jednog igrača, onda se ja uključim, da pogledamo budžet, ambicije navijača. Ne može da se proda 11.500 karata, da na svaki meč bude 18.000 ljudi na tribinama i da dovedete nekoga ko ne može da zadovolji sve to. Željko je preiskusan, retko greši. Košarkaši su živi ljudi kao i svi mi, dešavaju se problemi u porodicama, brakovima, zdravstveni problemi, ne može sve da se predvidi, nama se to nije dogodilo, osim nekih povreda poput Alekse Avramovića i Alena Smailagića. Puno je to stvari koje su važne, ljudi dođu, odgledaju meč, iznutra je drugačije. Ogroman sistem. Ne možete drugima da želite zlo i da hoćete da napakostite i da očekujete da će vama da se vrati sreća, neće se to tako dogoditi."

Istakao je da je podela posla i odgovornosti jedna od ključnih stvari. "U svakom uređenom sistemu mora da se zna ko šta radi i čije su odgovornosti za koji posao, ko šta radi i ko za šta odgovara. Pre šest godina sam došao, trudio sam se da struka radi posao, ja da se bavim biznis delom. Preko 20 godina imam svoj privatni posao i uvek sam gledao da postavim sistem kako treba, nekad deluje sporo, tromo, polako, sada se vidi da sistem dobro funkcioniše. Trener Obradović radi svoj posao, niko se ne meša u to, sportski direktor Savić ima svoja zaduženja i širok opseg stvari, na meni i ljudima u organizaciji, obezbeđivanju finansija i svega toga, mi smo tu da budemo gromobran. Svi vide stvari spolja, unutra drugačije sve to funkcioniše. I kada je lepo i kada je teško, nema nervoze, rasprave, svađe. Važno je da nema rušenja sistema, da se gleda šta sledi i kada ne ide, da nema vraćanja unazad."

Spomenuo je i budžet za kraj. "Ne želim da trošim sve odjednom, da bi se u jednoj sezoni nešto osvojilo, pa da se priča kako sam ušao u istoriju zbog jedne dobre sezone. Ono šta smo dočekali kada smo preuzeli klub, ne dao Bog nikome", zaključio je Mijailović.