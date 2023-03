Crvena zvezda porazom od Panatinaikosa se oprostila od Top 8 faze. A bolnije za crveno-bele je što su ponovo upali u "crnu rupu", u koje prečesto skliznu u najvažnijoj fazi sezone.

Izvor: MN Press/Euroleague basketball

Debakl Crvene zvezde Meridianbet u porazu od Panatinaikosa sveden je posle meča u ocenu trenera Duška Ivanovića o tome da se igrači nisu dovoljno borili u poslednjih 15 minuta i da su "prestali da igraju košarku". Ipak, u najhaotičnijih četvrt sata košarke crveno-belih ove sezone delovalo je da ni trener Zvezde nije uspeo da reaguje na brzu i drastičnu promenu situacije na terenu i zato ovaj, najbolniji poraz neizbežno ide i na njegov račun.

Uoči vikenda pripreme za najvažniji od dosadašnja četiri večita derbija, Crvena zvezda doživela je najbolniji udarac, koji je udaljio od Top 8 faze, ali i pokazao da i ako se nekim čudom i plasira, u njoj neće imati šansu protiv favorita sa vrha tabele. Ne sa takvim padovima i "crnim rupama" u kakve je upadala na gostovanju Bajernu u poslednjih pet minuta (primila 21 poen) i u poslednjih 15 minuta u Atini (primila 38 poena). Samo u ta dva, "sveža" primera, Zvezda je pokazala da je prečesto lomljiva kada se očekuje da bude najčvršća. A bez Nemanje Nedovića u Atini ostala je bez najbitnije oštrice.

Najbolji domaći igrač crveno-belih nije mogao zbog povrede da završi meč u Atini i to se drastično osetilo u situaciji u kojoj su Fakundo Kampaco i Luka Vildoza potpuno podbacili, grešili, promašivali i ostavili ekipu bez najjačih oružja (Kampaco nula poena, Vildoza samo tri do minut i 11 do kraja). U odlučujućoj fazi, dok je Zvezda katastrofalnom igrom poklanjala poene i pobedu domaćinu, delovalo je kao da su van ritma i igrači i trener, pa je na terenu bila petorka Ivanović, Dobrić, Lazarević, Petrušev, Kuzmić. Iz igre je Zvezda postigla samo Dobrićevu trojku za 59:58 za PAO i to je bio jedini pogodak iz igre do minut i 11 sekundi do kraja, kada je sve bilo odlučeno. Praktično 15 minuta bez pogotka iz igre!

Potpuno izbačena iz ritma i samopouzdanja, Zvezda je igrala neverovatne napade u kojoj su Nedović, Vildoza i Kampaco sa klupe gledali kako Ognjen Dobrić prinudno organizuje akcije, a i sa njima na terenu dolazilo je do paradoksalnih situacija, poput one da Stefan Lazarević traži prostor u reketu da igra leđima, centarski, dok su takvi asovi na distanci. Sve to bili su dokazi da je Zvezdin plan prerastao u haos, kojem je možda doprinela i eventualna odluka trenera da čuva igrače i za ponedeljak - pogotovo s obzirom na to da je do 25. minuta situacija izgledala veoma dobro za Beograđane. Pogledajte minutažu igrača Zvezde:

Izvor: euroleaguebasketball.net

Kao što je iz statistike lako pretpostaviti da je Ivanović hteo da deli minute i odmara snage za Partizan, što je plan koji je "upalio" do 25. minuta, isto tako brojevi deluju i haotično, kao što je i izgledala Zvezda na parketu na kojem je morala da pobedi, kako god da pogledate. Ipak, nije, a naredni izazov u ABA ligi ne može biti veći i bitniji, jer je ulog petog ovosezonskog "večitog" derbija prvo mesto i pol-pozicija na tabeli pred plej-of. Derbi je najvažniji u dosadašnjem delu sezone a na Zvezdi je da za dva dana pokuša da zaboravi koliko je izgubila i kako je izgledala kada je bilo najvažnije u Atini.